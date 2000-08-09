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Свитолина обыграла именитую россиянку в Цинциннати

Свитолина обыграла именитую россиянку в ЦинциннатиПервая ракетка Украины Элина Свитолина в тяжелом матче вырвала путевку в третий раунд турнира в Цинциннати категории WTA Premier 5 с призовым фондом $2,874,299.

Почти три часа понадобилось Свитолиной, чтобы обыграть экс-вторую ракетку мира Светлану Кузнецову. Для определения победительницы теннисистки разыграли почти 250 очков.

На старте матча Свитолина повела 4:1, но быстро растеряла свое преимущество. В концовке сета Кузнецова при счете 6:5 на своей подаче не реализовала сет-бол. На тайбрейке Свитолина наказала соперницу за упущенный шанс, разгромив россиянку со счетом 7:1.

Второй сет Свитолина начала с брейка – Кузнецова быстро ответила и вернула матч в конкурентное русло. В 10-м гейме при счете 4:5 Элина не удержала свою подачу и позволила сопернице сравнять счет.

В решающем сете Свитолина сделала три брейка и не без проблем удержала победный счет.

В матче с Кузнецовой Свитолина сделала 37 виннерсов и допустила 37 невынужденных ошибок, а также реализовала 8 из 17 брейк-поинтов.

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За путевку в 1/8 финала в Цинциннати Элина Свитолина поспорит с победительницей матча между Амандой Анисимовой и Петрой Мартич.

Элина Свитолина (Украина, 5) - Светлана Кузнецова (Россия) – 7:6, 4:6, 6:4
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 Теги: Свитолина, Кузнецова, Цинциннати

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Сегодня, 10:55 » Автор: Иван Мартынов
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