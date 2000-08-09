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«Динамо» может подписать форварда сборной Кипра
Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» подыскало новый вариант усиления позиции нападающего.
Согласно информации журналиста телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, список потенциальных новичков «Динамо» пополнил 25-летний форвард «Копенгагена» и сборной Кипра Пьерос Сотериу.
«Фактурный и забивной – это пока все, что можно сказать о новом кандидате на усиление атаки «Динамо».
Но самый большой козырь киприота Пьероса Сотериу – то, что он прошел подготовку «Копенгагеном» – клубом, который не так давно подарил Киеву нового лидера – Беньямина Вербича», - написал Бурбас на своей странице в «Твиттере».
Сотериу летом прошлого года за 2,5 миллиона евро перешел в «Копенгаген» из АПОЭЛа. За клуб из Дании киприот отыграл 47 матчей, забив 16 голов и отдав одну результативную передачу.
За сборную Кипра Сотериу с 2012 года провел 28 матчей и отметился 5 голами.
В случае перехода в «Динамо» за место на острие атаки Сотериу будет конкурировать с основным форвардом киевлян Артемом Бесединым и дорогостоящим новичком «бело-синих» Владиславом Супрягой.
Читайте также: «Динамо» может подписать форварда сборной Португалии
Портал «Трансфермаркет» оценивает Пьероса Сотериу в 1,5 миллиона евро, а его контракт с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2022 года.
Согласно информации журналиста телеканалов «Футбол» Игоря Бурбаса, список потенциальных новичков «Динамо» пополнил 25-летний форвард «Копенгагена» и сборной Кипра Пьерос Сотериу.
«Фактурный и забивной – это пока все, что можно сказать о новом кандидате на усиление атаки «Динамо».
Но самый большой козырь киприота Пьероса Сотериу – то, что он прошел подготовку «Копенгагеном» – клубом, который не так давно подарил Киеву нового лидера – Беньямина Вербича», - написал Бурбас на своей странице в «Твиттере».
Сотериу летом прошлого года за 2,5 миллиона евро перешел в «Копенгаген» из АПОЭЛа. За клуб из Дании киприот отыграл 47 матчей, забив 16 голов и отдав одну результативную передачу.
За сборную Кипра Сотериу с 2012 года провел 28 матчей и отметился 5 голами.
В случае перехода в «Динамо» за место на острие атаки Сотериу будет конкурировать с основным форвардом киевлян Артемом Бесединым и дорогостоящим новичком «бело-синих» Владиславом Супрягой.
Читайте также: «Динамо» может подписать форварда сборной Португалии
Портал «Трансфермаркет» оценивает Пьероса Сотериу в 1,5 миллиона евро, а его контракт с «Копенгагеном» рассчитан до лета 2022 года.
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