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Цуренко в Цинциннати обыграла экс-первую ракетку мира

Цуренко в Цинциннати обыграла экс-первую ракетку мираУкраинская теннисистка Леся Цуренко одержала громкую победу на крупном турнире в Цинциннати категории WTA Premier 5.

Во втором раунде «Western & Southern Open» Цуренко встречалась с прошлогодней чемпионкой турнира и экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугуруса. Украинка пыталась повторить свой успех трехлетней давности, когда обыграла Мугурусу в Торонто.

Первый сет прошел под диктовку именитой испанки – Мугуруса сделала два брейка, а на своей подаче отыграла три брейк-поинта.

Во второй партии Цуренко перехватила инициативу и закономерно сравняла счет – Леся в седьмом гейме сделала брейк, а попытка Мугурусы вернуться в игру успехом не увенчалась.

По ходу решающей партии Цуренко удалось отыграться со счета 1:4 – украинка выиграла пять геймов подряд и одержала свою первую за три года победу над теннисисткой из топ-10.

В матче с Мугурусой Цуренко совершила 20 виннерсов, допустила 34 невынужденных ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-поинтов.

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За путевку в четвертьфинал Цинциннати Леся Цуренко поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.

Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 2:6, 6:4, 6:4
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 Теги: Цуренко, Мугуруса, Цинциннати

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Сегодня, 23:08 » Автор: Иван Мартынов
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