Раздел: Спорт
Цуренко в Цинциннати обыграла экс-первую ракетку мира
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала громкую победу на крупном турнире в Цинциннати категории WTA Premier 5.
Во втором раунде «Western & Southern Open» Цуренко встречалась с прошлогодней чемпионкой турнира и экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугуруса. Украинка пыталась повторить свой успех трехлетней давности, когда обыграла Мугурусу в Торонто.
Первый сет прошел под диктовку именитой испанки – Мугуруса сделала два брейка, а на своей подаче отыграла три брейк-поинта.
Во второй партии Цуренко перехватила инициативу и закономерно сравняла счет – Леся в седьмом гейме сделала брейк, а попытка Мугурусы вернуться в игру успехом не увенчалась.
По ходу решающей партии Цуренко удалось отыграться со счета 1:4 – украинка выиграла пять геймов подряд и одержала свою первую за три года победу над теннисисткой из топ-10.
В матче с Мугурусой Цуренко совершила 20 виннерсов, допустила 34 невынужденных ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-поинтов.
Читайте также: Цуренко повторила личный рекорд на турнире в Цинциннати
За путевку в четвертьфинал Цинциннати Леся Цуренко поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.
Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 2:6, 6:4, 6:4
Во втором раунде «Western & Southern Open» Цуренко встречалась с прошлогодней чемпионкой турнира и экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугуруса. Украинка пыталась повторить свой успех трехлетней давности, когда обыграла Мугурусу в Торонто.
Первый сет прошел под диктовку именитой испанки – Мугуруса сделала два брейка, а на своей подаче отыграла три брейк-поинта.
Во второй партии Цуренко перехватила инициативу и закономерно сравняла счет – Леся в седьмом гейме сделала брейк, а попытка Мугурусы вернуться в игру успехом не увенчалась.
По ходу решающей партии Цуренко удалось отыграться со счета 1:4 – украинка выиграла пять геймов подряд и одержала свою первую за три года победу над теннисисткой из топ-10.
В матче с Мугурусой Цуренко совершила 20 виннерсов, допустила 34 невынужденных ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-поинтов.
Читайте также: Цуренко повторила личный рекорд на турнире в Цинциннати
За путевку в четвертьфинал Цинциннати Леся Цуренко поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.
Леся Цуренко (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 2:6, 6:4, 6:4
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