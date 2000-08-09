Цуренко в Цинциннати обыграла экс-первую ракетку мира

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Во втором раунде «Western & Southern Open» Цуренко встречалась с прошлогодней чемпионкой турнира и экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугуруса. Украинка пыталась повторить свой успех трехлетней давности, когда обыграла Мугурусу в Торонто.Первый сет прошел под диктовку именитой испанки – Мугуруса сделала два брейка, а на своей подаче отыграла три брейк-поинта.Во второй партии Цуренко перехватила инициативу и закономерно сравняла счет – Леся в седьмом гейме сделала брейк, а попытка Мугурусы вернуться в игру успехом не увенчалась.По ходу решающей партии Цуренко удалось отыграться со счета 1:4 – украинка выиграла пять геймов подряд и одержала свою первую за три года победу над теннисисткой из топ-10.В матче с Мугурусой Цуренко совершила 20 виннерсов, допустила 34 невынужденных ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-поинтов.За путевку в четвертьфинал Цинциннати Леся Цуренко поспорит с россиянкой Екатериной Макаровой.- Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) – 2:6, 6:4, 6:4