Лига Европы. «Брага» - «Заря». Анонс матча

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Первый матч в Запорожье (1:1) показал, что рассчитывать на общий успех в противостоянии с «Брагой» «Заре» будет очень непросто. По большому счету, португальцы должны были брать выездной матч, но после гола Орты слишком рано расслабились и были наказаны после красивого удара в исполнении Караваева.К ответному матчу обе команды подошли с победным настроением – «Заря» в 4-м туре Премьер-лиги на выезде обыграла «Карпаты» (1:0), а «Брага» новый сезон в чемпионате Португалии открыла победой над «Насьоналем» (4:2).Обе команды в сегодняшнем матче не смогут выставить максимально боеспособные составы. У «Зари» по-прежнему отсутствует Артем Громов, а в лазарете «Браги» оказались Марсело Гойянол и Клаудемир.За последние три еврокубковых сезона «Брага» на живописном домашнем стадионе потерпела только три поражения. Примечательно, что дважды португальцев огорчал «Шахтер». Получится ли у «Зари» повторить успех «горняков»? Узнаем после полуночи.Брага: Матеус - Фигейраш, Виана, Р. Силва, Секейра - Эсгайо, Новайш, Шадаш - Франсержио, Эдуарду, ОртаЗаря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Гордиенко, Хомченовский - РафаэльТрансляция: «2+2», 22:30Прогноз: 2:1