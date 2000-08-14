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Лига Европы. «Брага» - «Заря». Анонс матча
«Заря» сыграет с «Брагой» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Первый матч в Запорожье (1:1) показал, что рассчитывать на общий успех в противостоянии с «Брагой» «Заре» будет очень непросто. По большому счету, португальцы должны были брать выездной матч, но после гола Орты слишком рано расслабились и были наказаны после красивого удара в исполнении Караваева.
К ответному матчу обе команды подошли с победным настроением – «Заря» в 4-м туре Премьер-лиги на выезде обыграла «Карпаты» (1:0), а «Брага» новый сезон в чемпионате Португалии открыла победой над «Насьоналем» (4:2).
Обе команды в сегодняшнем матче не смогут выставить максимально боеспособные составы. У «Зари» по-прежнему отсутствует Артем Громов, а в лазарете «Браги» оказались Марсело Гойянол и Клаудемир.
За последние три еврокубковых сезона «Брага» на живописном домашнем стадионе потерпела только три поражения. Примечательно, что дважды португальцев огорчал «Шахтер». Получится ли у «Зари» повторить успех «горняков»? Узнаем после полуночи.
Читайте также: Лига Европы: «Заря» и «Брага» победителя не определили
Предварительные составы:
Брага: Матеус - Фигейраш, Виана, Р. Силва, Секейра - Эсгайо, Новайш, Шадаш - Франсержио, Эдуарду, Орта
Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Гордиенко, Хомченовский - Рафаэль
Трансляция: «2+2», 22:30
Прогноз: 2:1
Первый матч в Запорожье (1:1) показал, что рассчитывать на общий успех в противостоянии с «Брагой» «Заре» будет очень непросто. По большому счету, португальцы должны были брать выездной матч, но после гола Орты слишком рано расслабились и были наказаны после красивого удара в исполнении Караваева.
К ответному матчу обе команды подошли с победным настроением – «Заря» в 4-м туре Премьер-лиги на выезде обыграла «Карпаты» (1:0), а «Брага» новый сезон в чемпионате Португалии открыла победой над «Насьоналем» (4:2).
Обе команды в сегодняшнем матче не смогут выставить максимально боеспособные составы. У «Зари» по-прежнему отсутствует Артем Громов, а в лазарете «Браги» оказались Марсело Гойянол и Клаудемир.
За последние три еврокубковых сезона «Брага» на живописном домашнем стадионе потерпела только три поражения. Примечательно, что дважды португальцев огорчал «Шахтер». Получится ли у «Зари» повторить успех «горняков»? Узнаем после полуночи.
Читайте также: Лига Европы: «Заря» и «Брага» победителя не определили
Предварительные составы:
Брага: Матеус - Фигейраш, Виана, Р. Силва, Секейра - Эсгайо, Новайш, Шадаш - Франсержио, Эдуарду, Орта
Заря: Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Гордиенко, Хомченовский - Рафаэль
Трансляция: «2+2», 22:30
Прогноз: 2:1
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