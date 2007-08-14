Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день

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Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между чемпионом в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Говздиком перенесен на 1 декабря. Как и предполагалось ранее, Стивенсон и Гвоздик встретятся в Монреале (Канада).Что интересно, на 1 декабря свой следующий бой запланировал и Ломаченко. В Лос-Анджелесе двукратный олимпийский чемпион к титулу WBA в легком весе попробует добавить пояс WBO. Соперник Ломаченко определится 25 августа в поединке между чемпионом Рэем Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1, 12 KO).Александр Гвоздик в последний раз выходил на ринг в марте – боксер из Харькова единогласным решением судей разобрался с Мехди Амаром (34-6-2,16 КО) и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC.Василий Ломаченко в мае в зрелищном бою, побывав в нокдауне, нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и стал чемпионом мира в третьей весовой категории.