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Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день
Звездные украинские боксеры Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в один день проведут свои чемпионские бои.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между чемпионом в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Говздиком перенесен на 1 декабря. Как и предполагалось ранее, Стивенсон и Гвоздик встретятся в Монреале (Канада).
Что интересно, на 1 декабря свой следующий бой запланировал и Ломаченко. В Лос-Анджелесе двукратный олимпийский чемпион к титулу WBA в легком весе попробует добавить пояс WBO. Соперник Ломаченко определится 25 августа в поединке между чемпионом Рэем Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1, 12 KO).
Александр Гвоздик в последний раз выходил на ринг в марте – боксер из Харькова единогласным решением судей разобрался с Мехди Амаром (34-6-2,16 КО) и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC.
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Василий Ломаченко в мае в зрелищном бою, побывав в нокдауне, нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и стал чемпионом мира в третьей весовой категории.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между чемпионом в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Говздиком перенесен на 1 декабря. Как и предполагалось ранее, Стивенсон и Гвоздик встретятся в Монреале (Канада).
Что интересно, на 1 декабря свой следующий бой запланировал и Ломаченко. В Лос-Анджелесе двукратный олимпийский чемпион к титулу WBA в легком весе попробует добавить пояс WBO. Соперник Ломаченко определится 25 августа в поединке между чемпионом Рэем Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1, 12 KO).
Александр Гвоздик в последний раз выходил на ринг в марте – боксер из Харькова единогласным решением судей разобрался с Мехди Амаром (34-6-2,16 КО) и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC.
Читайте также: Гвоздик до конца года может встретиться с лучшим боксером мира
Василий Ломаченко в мае в зрелищном бою, побывав в нокдауне, нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и стал чемпионом мира в третьей весовой категории.
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