» » Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день
Раздел: Спорт  
0

Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один день

Ломаченко и Гвоздик проведут бои в один деньЗвездные украинские боксеры Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в один день проведут свои чемпионские бои.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что бой между чемпионом в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Говздиком перенесен на 1 декабря. Как и предполагалось ранее, Стивенсон и Гвоздик встретятся в Монреале (Канада).

Что интересно, на 1 декабря свой следующий бой запланировал и Ломаченко. В Лос-Анджелесе двукратный олимпийский чемпион к титулу WBA в легком весе попробует добавить пояс WBO. Соперник Ломаченко определится 25 августа в поединке между чемпионом Рэем Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасой (24-1, 12 KO).

Александр Гвоздик в последний раз выходил на ринг в марте – боксер из Харькова единогласным решением судей разобрался с Мехди Амаром (34-6-2,16 КО) и завоевал пояс «временного» чемпиона WBC.

Читайте также: Гвоздик до конца года может встретиться с лучшим боксером мира

Василий Ломаченко в мае в зрелищном бою, побывав в нокдауне, нокаутировал Хорхе Линареса (44-4, 27 КО) и стал чемпионом мира в третьей весовой категории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ломаченко, Гвоздик, бокс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:46 » Автор: Иван Мартынов
     226
     0

Похожие новости по теме

Ломаченко вернется на ринг 1 декабря Ломаченко вернется на ринг 1 декабря

Чемпион WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) узнал дату своего следующего боя.

Гвоздик узнал дату и место проведения чемпионского боя Гвоздик узнал дату и место проведения чемпионского боя

«Временный» чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) до конца года должен провести бой с полноценным чемпионом мира Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО).

Гвоздик завоевал титул временного чемпиона WBC Гвоздик завоевал титул временного чемпиона WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) в Нью-Йорке одержал непростую победу над французом Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО) и завоевал титул временного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе Ломаченко проведет бой с чемпионом WBA в легком весе

Украинский чемпион мира во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) назвал имя своего следующего соперника.

Ломаченко и Гвоздик узнали потенциальных соперников Ломаченко и Гвоздик узнали потенциальных соперников

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Гвоздик вернутся на ринг 15 апреля.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх