Раздел: Спорт
«Заря» совершила камбэк и выбила «Брагу» из Лиги Европы
Луганская «Заря» в героическом стиле по правилу выездного гола прошла «Брагу» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
После домашних 1:1 «Заре» в Португалии нужно было побеждать с любым счетом, либо же играть результативную ничью. «Брагу» же полностью устраивала нулевая ничья.
Все основные события матча развернулись во втором тайме. «Брага» дважды выходила вперед, однако у «Зари» каждый раз находился свой результативный ответ.
Ключевой момент матча произошел на 83-й минуте, когда Караваев с двух метров отправил мяч в пустые ворота после передачи Кабаева.
«Заре» оставалось продержаться около 10 минут. «Брага» всеми силами ожидаемо пошла на штурм владений Махарадзе. Несколько раз мяч гулял в опасной близости от ворот «Зари», но подопечные Юрия Вернидуба отбились и добавили в свой послужной список еще одну громкую победу на европейской арене.
Читайте также: «Заря» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Брага - Заря 2:2 (первый матч - 1:1)
Голы: Новайш, 65, Орта, 73 - Рафаэль, 70, Каравев, 83
Брага: Матеус - Фигейраш (Шадаш, 85), Виана, Р. Силва (Сантуш, 38), Секейра - Эсгайо, Новайш (Рикарду, 65), Франсергио – Эдуарду, Соуза, Орта.
Заря: Фелипе (Махарадзе, 68) - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Леднев (Кочергин, 46), Хомченовский - Рафаэль (Кабаев, 76).
Предупреждения: Соуза, Новайш, Орта – Харатин, Хомченовский, Силас, Вернидуб, Михайличенко, Кабаев, Караваев.
После домашних 1:1 «Заре» в Португалии нужно было побеждать с любым счетом, либо же играть результативную ничью. «Брагу» же полностью устраивала нулевая ничья.
Все основные события матча развернулись во втором тайме. «Брага» дважды выходила вперед, однако у «Зари» каждый раз находился свой результативный ответ.
Ключевой момент матча произошел на 83-й минуте, когда Караваев с двух метров отправил мяч в пустые ворота после передачи Кабаева.
«Заре» оставалось продержаться около 10 минут. «Брага» всеми силами ожидаемо пошла на штурм владений Махарадзе. Несколько раз мяч гулял в опасной близости от ворот «Зари», но подопечные Юрия Вернидуба отбились и добавили в свой послужной список еще одну громкую победу на европейской арене.
Читайте также: «Заря» в третьем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с «Брагой»
Брага - Заря 2:2 (первый матч - 1:1)
Голы: Новайш, 65, Орта, 73 - Рафаэль, 70, Каравев, 83
Брага: Матеус - Фигейраш (Шадаш, 85), Виана, Р. Силва (Сантуш, 38), Секейра - Эсгайо, Новайш (Рикарду, 65), Франсергио – Эдуарду, Соуза, Орта.
Заря: Фелипе (Махарадзе, 68) - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Леднев (Кочергин, 46), Хомченовский - Рафаэль (Кабаев, 76).
Предупреждения: Соуза, Новайш, Орта – Харатин, Хомченовский, Силас, Вернидуб, Михайличенко, Кабаев, Караваев.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
221
0
Также советуем посмотреть
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
Оставьте свой комментарий