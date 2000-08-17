«Заря» совершила камбэк и выбила «Брагу» из Лиги Европы

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После домашних 1:1 «Заре» в Португалии нужно было побеждать с любым счетом, либо же играть результативную ничью. «Брагу» же полностью устраивала нулевая ничья.Все основные события матча развернулись во втором тайме. «Брага» дважды выходила вперед, однако у «Зари» каждый раз находился свой результативный ответ.Ключевой момент матча произошел на 83-й минуте, когда Караваев с двух метров отправил мяч в пустые ворота после передачи Кабаева.«Заре» оставалось продержаться около 10 минут. «Брага» всеми силами ожидаемо пошла на штурм владений Махарадзе. Несколько раз мяч гулял в опасной близости от ворот «Зари», но подопечные Юрия Вернидуба отбились и добавили в свой послужной список еще одну громкую победу на европейской арене.Брага -2:2 (первый матч - 1:1)Голы: Новайш, 65, Орта, 73 - Рафаэль, 70, Каравев, 83: Матеус - Фигейраш (Шадаш, 85), Виана, Р. Силва (Сантуш, 38), Секейра - Эсгайо, Новайш (Рикарду, 65), Франсергио – Эдуарду, Соуза, Орта.: Фелипе (Махарадзе, 68) - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Силас, Харатин - Караваев, Леднев (Кочергин, 46), Хомченовский - Рафаэль (Кабаев, 76).Предупреждения: Соуза, Новайш, Орта – Харатин, Хомченовский, Силас, Вернидуб, Михайличенко, Кабаев, Караваев.