«Лейпциг» - соперник «Зари» по плей-офф квалификации Лиги Европы

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«Заря» в третьем раунде квалификации Лиги Европы по правилу выездного гола обыграла «Брагу» (1:1 и 2:2). Главным героем противостояния стал полузащитник сборной Украины Александр Караваев, забивший в обоих матчах.Соперник луганчан по последнему раунду предварительного турнира определялся в дуэли между «Лейпцигом» и румынской «Университатей». Клуб Бундеслиги ожидаемо вышел победителем из этого противостояния – в домашнем матче «Лейпциг» выиграл со счетом 3:1, а на выезде спокойно удержал комфортное преимущество (1:1).В прошлом сезоне «Лейпциг» в статусе вице-чемпиона Германии дебютировал в групповом этапе Лиги Чемпионов, но выйти в плей-офф главного клубного турнира мира не смог. На внутренней арене клуб из одноименного города в последнем туре уступил место в Лиге Чемпионов и довольствовался путевкой в квалификацию Лиги Европы.По версии портала «Трансфермаркет» стоимость футболистов «Лейпцига» почти в 30 раз больше, чем «Зари». Самым дорогостоящим игроком немцев считается основной форвард сборной Германии Тимо Вернер, которого оценивают в 60 миллионов евро.Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зарей» и «Лейпцигом» состоятся 23 и 30 августа. Первый поединок украинский клуб проведет дома.