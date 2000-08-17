Раздел: Спорт
Цуренко обыграла россиянку на пути к 1/4 финала в Цинциннати
Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в восьмерку сильнейших на представительном турнире в Цинциннати категории WTA Premier 5 с призовым фондом $2,874,299.
После неожиданной победы над Гарбинье Мугурусой Цуренко в третьем раунде «Western & Southern Open» встречалась с 49-й ракеткой мира из России
Екатериной Макаровой. По личным встречам Леся уступала 1:2, но последний очный поединок теннисисток на Ролан Гаррос-2017 завершился разгромной победой киевлянки (6:2, 6:2).
Цуренко полностью провалила старт матча – только при счете 1:5 Леся разобралась как действовать против активно атакующей соперницы. Макарова, получив инициативу в свои руки, стала все чаще ошибаться, чем поспособствовала камбэку Цуренко. Леся выиграла четыре гейма подряд, а на тайбрейке получила от Макаровой очередную порцию легких мячей.
Во втором сете Цуренко продолжила играть вторым номером. На стабильность украинки Макарова отвечала невынужденными ошибками – Цуренко сделала три брейка и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира Premier 5.
Читайте также: Теннис по-украински: Цуренко обыграла россиянку в Цинциннати
Соперница Леси Цуренко по четвертьфинальному матчу в Цинциннати определится в матче между первой ракеткой мира Симоной Халеп и Эшли Барти.
Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Макарова (Россия) – 7:6, 6:2
После неожиданной победы над Гарбинье Мугурусой Цуренко в третьем раунде «Western & Southern Open» встречалась с 49-й ракеткой мира из России
Екатериной Макаровой. По личным встречам Леся уступала 1:2, но последний очный поединок теннисисток на Ролан Гаррос-2017 завершился разгромной победой киевлянки (6:2, 6:2).
Цуренко полностью провалила старт матча – только при счете 1:5 Леся разобралась как действовать против активно атакующей соперницы. Макарова, получив инициативу в свои руки, стала все чаще ошибаться, чем поспособствовала камбэку Цуренко. Леся выиграла четыре гейма подряд, а на тайбрейке получила от Макаровой очередную порцию легких мячей.
Во втором сете Цуренко продолжила играть вторым номером. На стабильность украинки Макарова отвечала невынужденными ошибками – Цуренко сделала три брейка и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира Premier 5.
Читайте также: Теннис по-украински: Цуренко обыграла россиянку в Цинциннати
Соперница Леси Цуренко по четвертьфинальному матчу в Цинциннати определится в матче между первой ракеткой мира Симоной Халеп и Эшли Барти.
Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Макарова (Россия) – 7:6, 6:2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
137
0
Также советуем посмотреть
- В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
- Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
- Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
- Объявления от офисных работников с отличным чувством юмора
- Стало известно, на какую страну может напасть Россия
- Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
- Саакашвили рассказал, почему его недолюбливает Порошенко
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
Оставьте свой комментарий