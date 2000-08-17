Цуренко обыграла россиянку на пути к 1/4 финала в Цинциннати

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После неожиданной победы над Гарбинье Мугурусой Цуренко в третьем раунде «Western & Southern Open» встречалась с 49-й ракеткой мира из РоссииЕкатериной Макаровой. По личным встречам Леся уступала 1:2, но последний очный поединок теннисисток на Ролан Гаррос-2017 завершился разгромной победой киевлянки (6:2, 6:2).Цуренко полностью провалила старт матча – только при счете 1:5 Леся разобралась как действовать против активно атакующей соперницы. Макарова, получив инициативу в свои руки, стала все чаще ошибаться, чем поспособствовала камбэку Цуренко. Леся выиграла четыре гейма подряд, а на тайбрейке получила от Макаровой очередную порцию легких мячей.Во втором сете Цуренко продолжила играть вторым номером. На стабильность украинки Макарова отвечала невынужденными ошибками – Цуренко сделала три брейка и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира Premier 5.Соперница Леси Цуренко по четвертьфинальному матчу в Цинциннати определится в матче между первой ракеткой мира Симоной Халеп и Эшли Барти.- Екатерина Макарова (Россия) – 7:6, 6:2