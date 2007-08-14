Теперь без Роналду. Стартует новый сезон испанской Примеры

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Действующий чемпион Испании «Барселона» к новому сезону подходит в статусе главного претендента на титул. Каталонцы сохранили свой чемпионский костяк и провели качественную трансферную кампанию, подписав Артура Мело, Артуро Видаля, Малкома и Клемана Ленгле.Если в «Барселоне» все стабильно, то «Реал» в межсезонье пережил большую революцию. Еще в мае об уходе из клуба сообщил трехкратный победитель Лиги Чемпионов Зинедин Зидан, а вскоре за ним последовал и Криштиану Роналду – португалец после 9 лет в Мадриде решился на новый вызов и подписал контракт с «Ювентусом».Зидана в «Реале» заменил со скандалом ушедший из сборной Испании Хулен Лопетеги, а вместо Роналду из Бразилии прибыл 18-летний талант Винисиус Жуниор, которому потребуется время на адаптацию к европейскому футболу.Третьей силой в Испании традиционно остается «Атлетико». В межсезонье «Матрасники» справились с главной задачей – Антуан Гризманн отказался от перехода в «Барселону» и подписал с клубом новый долгосрочный контракт. Диего Симеоне сохранил и улучшил боеспособность своего механизма, а это значит, что в новом сезоне «Атлетико» будет на всех фронтах претендовать на титулы.Третий эшелон испанской Примеры возглавляет «Валенсия», конкуренцию которой за место в зоне Лиги Чемпионов попробуют навязать «Севилья», «Вильярреал», «Сельта», «Бетис» и другие.В Примеру по итогам прошлого сезона вышли «Райо Вальекано», «Уэска» и «Вальядолид». Испытание Сегундой вместо новичков пройдут «Депортиво», «Лас-Пальмас» и «Малага».