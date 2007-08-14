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Раздел: Спорт  
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Свитолина впервые вышла в четвертьфинал в Цинциннати

Свитолина впервые вышла в четвертьфинал в ЦинциннатиПервая ракетка Украины Элина Свитолина обновила личный рекорд на крупном хардовом турнире в Цинциннати категории Premier 5.

Путевку в 1/4 финала Свитолина оспаривала в матче с американкой Амандой Анисимовой, которая к 16-ти годам успела одержать две победы над теннисистками из топ-20.

Свитолина с перспективной соперницей разобралась в двух сетах, причем обе партии украинка забрала за счет поздних брейков в 10-м гейме. В концовке второго сета у Анисимовой был шанс перевернуть ход игры, однако на брейк-поинте провела безупречную атаку и нейтрализовала опасную ситуацию.

В матче с Анисимовой Свитолина подала 3 эйса, совершила 1 двойную ошибку, выиграла 81% мячей с первой подачи и реализовала 2 из 3 брейк-поинтов.

Выход в четвертьфинал в Цинциннати обеспечил Свитолиной возвращение в топ-6 рейтинга WTA. В случае победы на турнире украинка станет пятой ракеткой мира.

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Следующей соперницей Элины Свитолиной в Цинциннати станет победительница матча между Кики Бертенс и Анетт Контавейт.

Элина Свитолина (Украина, 5) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:4
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 Теги: Свитолина, Цинциннати, теннис

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Сегодня, 20:09 » Автор: Иван Мартынов
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