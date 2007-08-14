«Роме» не удалось подписать Тайсона

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Итальянская пресса в последние дни неоднократно сообщала, что «Рома» подпишет Тайсона, а сумма трансфера составит ориентировочного 15 миллионов евро. Тем не менее, римлянам так и не удалось заполучить полузащитника сборной Бразилии.Накануне в Италии за сутки до старта нового сезона в Серии А закрылось летнее трансферное окно. Тайсон остался в «Шахтере», а «Рома» так и не подписала нового игрока на позицию атакующего полузащитника.Не исключено, что Тайсон в ближайшие дни все-таки покинет «Шахтер» и перейдет в один из топ-чемпионатов Европы. Трансферное окно до 31 августаоткрыто в Испании, Германии и Франции, клубы Серии А и английской Премьер-лиги осуществлять покупки уже не могут.В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 206 матчей, забив 37 голов и отдав 55 результативных передачи.