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«Роме» не удалось подписать Тайсона

«Роме» не удалось подписать ТайсонаКапитан «Шахтера» Тайсон этим летом не переедет в чемпионат Италии.

Итальянская пресса в последние дни неоднократно сообщала, что «Рома» подпишет Тайсона, а сумма трансфера составит ориентировочного 15 миллионов евро. Тем не менее, римлянам так и не удалось заполучить полузащитника сборной Бразилии.

Накануне в Италии за сутки до старта нового сезона в Серии А закрылось летнее трансферное окно. Тайсон остался в «Шахтере», а «Рома» так и не подписала нового игрока на позицию атакующего полузащитника.

Не исключено, что Тайсон в ближайшие дни все-таки покинет «Шахтер» и перейдет в один из топ-чемпионатов Европы. Трансферное окно до 31 августа
открыто в Испании, Германии и Франции, клубы Серии А и английской Премьер-лиги осуществлять покупки уже не могут.

В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.

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С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 206 матчей, забив 37 голов и отдав 55 результативных передачи.
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 Теги: Тайсон, Рома, Шахтер

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Сегодня, 12:00 » Автор: Иван Мартынов
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