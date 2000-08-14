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Раздел: Спорт  
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Неймар, Месси и Салах – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов Европы

Неймар, Месси и Салах – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов ЕвропыПортал «Трансфермаркет» обновил ценники на игроков из ведущих чемпионатов континента.

Наибольшая концентрация футболистов со 100-миллионными ценниками в английской Премьер-лиге, а вот в Германии ни одного игрока, стоящего более 85 миллионов евро.

Что интересно, Криштиану Роналду, перейдя в «Ювентус», не стал самым дорогостоящим футболистом Серии А, уступая своему одноклубнику Пауло Дибале.

Примера, Испания:

1. Лионель Месси («Барселона») – 180 миллионов евро
2. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн
3. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн
4. Гарет Бэйл («Реал») – 90 млн
5. Рафаэль Варан («Реал») – 80 млн

Премьер-лига, Англия

1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 150 млн
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн
3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн
4. Эден Азар («Челси») – 120 млн
5. Деле Алли («Тоттенхэм») – 100 млн

Бундеслига, Германия

1. Роберт Левандовски («Бавария») – 85 млн
2. Джеймс Родригес («Бавария») – 80 млн
3. Тимо Вернер (РБ «Лейпциг») – 60 млн
4. Тиаго Алькантара («Бавария») – 60 млн
5. Матс Хуммельс («Бавария») – 60 млн

Серия А, Италия

1. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 100 млн
3. Мауро Икарди («Интер») – 95 млн
4. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 90 млн
5. Миралем Пьянич («Ювентус») – 65 млн

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Лига 1, Франция

1. Неймар («ПСЖ») – 180 млн
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн
3. Марко Верратти («ПСЖ») – 70 млн
4. Набиль Фекир («Лион») – 60 млн
5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 60 млн
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 Теги: Неймар, Месси, Салах

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Сегодня, 15:00 » Автор: Иван Мартынов
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