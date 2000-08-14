Раздел: Спорт
Неймар, Месси и Салах – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов Европы
Портал «Трансфермаркет» обновил ценники на игроков из ведущих чемпионатов континента.
Наибольшая концентрация футболистов со 100-миллионными ценниками в английской Премьер-лиге, а вот в Германии ни одного игрока, стоящего более 85 миллионов евро.
Что интересно, Криштиану Роналду, перейдя в «Ювентус», не стал самым дорогостоящим футболистом Серии А, уступая своему одноклубнику Пауло Дибале.
Примера, Испания:
1. Лионель Месси («Барселона») – 180 миллионов евро
2. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн
3. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн
4. Гарет Бэйл («Реал») – 90 млн
5. Рафаэль Варан («Реал») – 80 млн
Премьер-лига, Англия
1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 150 млн
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн
3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн
4. Эден Азар («Челси») – 120 млн
5. Деле Алли («Тоттенхэм») – 100 млн
Бундеслига, Германия
1. Роберт Левандовски («Бавария») – 85 млн
2. Джеймс Родригес («Бавария») – 80 млн
3. Тимо Вернер (РБ «Лейпциг») – 60 млн
4. Тиаго Алькантара («Бавария») – 60 млн
5. Матс Хуммельс («Бавария») – 60 млн
Серия А, Италия
1. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 100 млн
3. Мауро Икарди («Интер») – 95 млн
4. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 90 млн
5. Миралем Пьянич («Ювентус») – 65 млн
Читайте также: Месси, Неймар и Роналду – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов Европы
Лига 1, Франция
1. Неймар («ПСЖ») – 180 млн
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн
3. Марко Верратти («ПСЖ») – 70 млн
4. Набиль Фекир («Лион») – 60 млн
5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 60 млн
Наибольшая концентрация футболистов со 100-миллионными ценниками в английской Премьер-лиге, а вот в Германии ни одного игрока, стоящего более 85 миллионов евро.
Что интересно, Криштиану Роналду, перейдя в «Ювентус», не стал самым дорогостоящим футболистом Серии А, уступая своему одноклубнику Пауло Дибале.
Примера, Испания:
1. Лионель Месси («Барселона») – 180 миллионов евро
2. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн
3. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн
4. Гарет Бэйл («Реал») – 90 млн
5. Рафаэль Варан («Реал») – 80 млн
Премьер-лига, Англия
1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 150 млн
2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн
3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн
4. Эден Азар («Челси») – 120 млн
5. Деле Алли («Тоттенхэм») – 100 млн
Бундеслига, Германия
1. Роберт Левандовски («Бавария») – 85 млн
2. Джеймс Родригес («Бавария») – 80 млн
3. Тимо Вернер (РБ «Лейпциг») – 60 млн
4. Тиаго Алькантара («Бавария») – 60 млн
5. Матс Хуммельс («Бавария») – 60 млн
Серия А, Италия
1. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 100 млн
3. Мауро Икарди («Интер») – 95 млн
4. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 90 млн
5. Миралем Пьянич («Ювентус») – 65 млн
Читайте также: Месси, Неймар и Роналду – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов Европы
Лига 1, Франция
1. Неймар («ПСЖ») – 180 млн
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн
3. Марко Верратти («ПСЖ») – 70 млн
4. Набиль Фекир («Лион») – 60 млн
5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 60 млн
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