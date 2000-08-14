Неймар, Месси и Салах – самые дорогие футболисты топ-чемпионатов Европы

Примера, Испания:

Премьер-лига, Англия

Бундеслига, Германия

Серия А, Италия

Лига 1, Франция

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Наибольшая концентрация футболистов со 100-миллионными ценниками в английской Премьер-лиге, а вот в Германии ни одного игрока, стоящего более 85 миллионов евро.Что интересно, Криштиану Роналду, перейдя в «Ювентус», не стал самым дорогостоящим футболистом Серии А, уступая своему одноклубнику Пауло Дибале.1. Лионель Месси («Барселона») – 180 миллионов евро2. Антуан Гризманн («Атлетико») – 120 млн3. Филиппе Коутиньо («Барселона») – 120 млн4. Гарет Бэйл («Реал») – 90 млн5. Рафаэль Варан («Реал») – 80 млн1. Мохаммед Салах («Ливерпуль») – 150 млн2. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 150 млн3. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 150 млн4. Эден Азар («Челси») – 120 млн5. Деле Алли («Тоттенхэм») – 100 млн1. Роберт Левандовски («Бавария») – 85 млн2. Джеймс Родригес («Бавария») – 80 млн3. Тимо Вернер (РБ «Лейпциг») – 60 млн4. Тиаго Алькантара («Бавария») – 60 млн5. Матс Хуммельс («Бавария») – 60 млн1. Пауло Дибала («Ювентус») – 110 млн2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 100 млн3. Мауро Икарди («Интер») – 95 млн4. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 90 млн5. Миралем Пьянич («Ювентус») – 65 млн1. Неймар («ПСЖ») – 180 млн2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 150 млн3. Марко Верратти («ПСЖ») – 70 млн4. Набиль Фекир («Лион») – 60 млн5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») – 60 млн