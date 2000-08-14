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Раздел: Спорт  
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«Шахтер» не без проблем обыграл «Львов»

«Шахтер» не без проблем обыграл «Львов»«Шахтер» в рамках 5-го тура Премьер-лиги на выезде обыграл ФК «Львов».

Дебют Юрия Бакалова на посту главного тренера «Львова» мог бы сложиться успешно, если бы его подопечные на 19-й минуте реализовали убойный момент. Бруно продавил Данченко и выдал идеальную передачу на Аугусто, однако бразилец ухитрился попасть в Ракицкого, который был последней преградой мяча на пути к сетке.

«Шахтер» мгновенно наказал «Львов» за упущенный шанс. Марлос после передачи Мораеса выскочил на свидание с Бандурой и элегантно перебросил вратаря хозяев.

«Львову» практически до финального свистка сохранял интригу. Второй гол «Шахтер» организовал на 90-й минуте – вышедший на замену Болбат подобрал мяч после неудачного удара Марлоса и удвоил преимущество «горняков».

В 6-м туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Олимпиком», а «Львов» отправится в гости к «Мариуполю».

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Львов - Шахтер 0:2
Голы: Марлос, 21, Болбат, 90

Львов: Бандура - Тейлор (Сахудо, 81), Адамюк, Парамонов, Воронин - Голиков, Каленчук (Лима, 69) - Сабино (Пимента, 75), Аугусто, Западня – Бруно

Шахтер: Пятов - Данченко (Бутко, 77), Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Патрик (Майкон, 83), Степаненко - Марлос, Тайсон, Веллингтон Нем (Болбат, 64) - Мораес

Предупреждения: Каленчук - Патрик
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 Теги: чемпионат Украины, Шахтер, Львов

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Сегодня, 19:35 » Автор: Иван Мартынов
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