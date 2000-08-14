Раздел: Спорт
«Шахтер» не без проблем обыграл «Львов»
«Шахтер» в рамках 5-го тура Премьер-лиги на выезде обыграл ФК «Львов».
Дебют Юрия Бакалова на посту главного тренера «Львова» мог бы сложиться успешно, если бы его подопечные на 19-й минуте реализовали убойный момент. Бруно продавил Данченко и выдал идеальную передачу на Аугусто, однако бразилец ухитрился попасть в Ракицкого, который был последней преградой мяча на пути к сетке.
«Шахтер» мгновенно наказал «Львов» за упущенный шанс. Марлос после передачи Мораеса выскочил на свидание с Бандурой и элегантно перебросил вратаря хозяев.
«Львову» практически до финального свистка сохранял интригу. Второй гол «Шахтер» организовал на 90-й минуте – вышедший на замену Болбат подобрал мяч после неудачного удара Марлоса и удвоил преимущество «горняков».
В 6-м туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Олимпиком», а «Львов» отправится в гости к «Мариуполю».
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Львов - Шахтер 0:2
Голы: Марлос, 21, Болбат, 90
Львов: Бандура - Тейлор (Сахудо, 81), Адамюк, Парамонов, Воронин - Голиков, Каленчук (Лима, 69) - Сабино (Пимента, 75), Аугусто, Западня – Бруно
Шахтер: Пятов - Данченко (Бутко, 77), Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Патрик (Майкон, 83), Степаненко - Марлос, Тайсон, Веллингтон Нем (Болбат, 64) - Мораес
Предупреждения: Каленчук - Патрик
Дебют Юрия Бакалова на посту главного тренера «Львова» мог бы сложиться успешно, если бы его подопечные на 19-й минуте реализовали убойный момент. Бруно продавил Данченко и выдал идеальную передачу на Аугусто, однако бразилец ухитрился попасть в Ракицкого, который был последней преградой мяча на пути к сетке.
«Шахтер» мгновенно наказал «Львов» за упущенный шанс. Марлос после передачи Мораеса выскочил на свидание с Бандурой и элегантно перебросил вратаря хозяев.
«Львову» практически до финального свистка сохранял интригу. Второй гол «Шахтер» организовал на 90-й минуте – вышедший на замену Болбат подобрал мяч после неудачного удара Марлоса и удвоил преимущество «горняков».
В 6-м туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Олимпиком», а «Львов» отправится в гости к «Мариуполю».
Читайте также: «Шахтер» с приключениями обыграл «Ворсклу»
Львов - Шахтер 0:2
Голы: Марлос, 21, Болбат, 90
Львов: Бандура - Тейлор (Сахудо, 81), Адамюк, Парамонов, Воронин - Голиков, Каленчук (Лима, 69) - Сабино (Пимента, 75), Аугусто, Западня – Бруно
Шахтер: Пятов - Данченко (Бутко, 77), Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Патрик (Майкон, 83), Степаненко - Марлос, Тайсон, Веллингтон Нем (Болбат, 64) - Мораес
Предупреждения: Каленчук - Патрик
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