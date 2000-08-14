«Динамо» отпустило перуанского защитника в «Базель»

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На правах годичной аренды Самбрано продолжит карьеру в «Базеле», информирует официальный сайт «Динамо». Фактически киевляне попрощались с футболистом, контракт которого с клубом истекает летом следующего года.Самбрано зимой в статусе свободного агента перешел в «Динамо» из «Рубина». Защитник с опытом выступлений в Бундеслиге в украинском клубе не отыграл ни одного официального матча.Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич в концовке прошлого сезона, говоря о дальнейшей судьбе Сабрано в «Динамо», заявил, что игрока сборной Перу в своей команде не видит.«Мы встречались с президентом Динамо и, в том числе, обсуждали тему Самбрано. Я сказал прямо, что в дальнейшем не вижу Самбрано в нашей команде», - говорил Хацкевич.Помимо Карлоса Самбрано «Динамо» летом рассталось с Жуниором Мораесом, Дьюмерси Мбокани и Евгением Хачериди. Всего футболисты покинули столицу Украины в статусе свободных агентов.