Раздел: Спорт
Роналду не забил в дебютном матче за «Ювентус»
Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду с первой попытки не смог открыть счет голам в Серии А.
В дебютном матче в чемпионате Италии против «Кьево» Роналду вышел в стартовом составе – португалец был традиционно активным, но распечатать ворота хозяев ему не удалось.
За 90 минут Роналду нанес 8 ударов по воротам «Кьево» и выиграл 3 единоборства. Наиболее реальный шанс забить у экс-лидера «Реала» был в первом тайме – после передачи Куадрадо Роналду метров с 12-ти не попал в дальний угол.
В компенсированное время при счете 2:2 действия Роналду стали причиной отмены гола – Криштиану сыграл рукой, после чего мяч оказался у Манджукича, который отправил его по назначению. Рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
Дебют Криштиану Роналду в Италии все же оказался победным. В компенсированное время «Ювентус» от потери очков спас гол Федерико Бернардески.
Читайте также: Роналду забил юбилейный гол на клубном уровне
Кьево - Ювентус 2:3
Голы: Степински, 38, Джаккерини, 56 (с пенальти) – Хедира, 3, Бани, 75 (автогол), Бернардески, 90+3
Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира (Джан, 84), Пьянич – Куадрадо (Бернардески, 56), Дибала, Дуглас Коста (Манджукич, 64) – Роналду
В дебютном матче в чемпионате Италии против «Кьево» Роналду вышел в стартовом составе – португалец был традиционно активным, но распечатать ворота хозяев ему не удалось.
За 90 минут Роналду нанес 8 ударов по воротам «Кьево» и выиграл 3 единоборства. Наиболее реальный шанс забить у экс-лидера «Реала» был в первом тайме – после передачи Куадрадо Роналду метров с 12-ти не попал в дальний угол.
В компенсированное время при счете 2:2 действия Роналду стали причиной отмены гола – Криштиану сыграл рукой, после чего мяч оказался у Манджукича, который отправил его по назначению. Рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.
Дебют Криштиану Роналду в Италии все же оказался победным. В компенсированное время «Ювентус» от потери очков спас гол Федерико Бернардески.
Читайте также: Роналду забил юбилейный гол на клубном уровне
Кьево - Ювентус 2:3
Голы: Степински, 38, Джаккерини, 56 (с пенальти) – Хедира, 3, Бани, 75 (автогол), Бернардески, 90+3
Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира (Джан, 84), Пьянич – Куадрадо (Бернардески, 56), Дибала, Дуглас Коста (Манджукич, 64) – Роналду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Также советуем посмотреть
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
- Украинцы обнаружили неожиданную услугу, которую может предоставить
- В Сети высмеяли отдыхающих в Крыму россиян
- "Укроборонпрому" разрешили не отдавать долги России
- В России мужчина вернулся в семью после своих похорон
- Ожидание и реальность: правдивые комиксы из жизни родителей
- Забавные СМС-переписки с мамами
- Участница интеллектуального шоу не знала, где находится Великая китайская стена
- Ретронаряды подружек невесты, которые сегодня выглядят забавно
- На кукурузном поле: мужчина сделал невесте необычное предложение
- Забавные картинки для отличного субботнего настроения
- В Сети появились остроумные фотожабы на потоп во Львове
- Пять минут веселья: смешные таблички на домах
- Забавные ситуации, которые могли случиться лишь в азиатских странах
- Самые смешные демотиваторы на выходные
- Ситуация на Донбассе: 40 обстрелов, двое раненых
- Буря позитива: смешные фотки домашних питомцев
- Странные будни скелета насмешили пользователей Instagram
- Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
- Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
- Проблемы худых и полных девушек в забавных комиксах
- Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
- В центре Киева будут стрелять из пушек
- В Арктике ученым пришлось «отвоевывать» у медведя ногу мамонта
- Российская ловушка для Украины
- Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
- Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
- Стоит ли ожидать поддержки Мирового банка
Оставьте свой комментарий