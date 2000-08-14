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Раздел: Спорт  
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Роналду не забил в дебютном матче за «Ювентус»

Роналду не забил в дебютном матче за «Ювентус»Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду с первой попытки не смог открыть счет голам в Серии А.

В дебютном матче в чемпионате Италии против «Кьево» Роналду вышел в стартовом составе – португалец был традиционно активным, но распечатать ворота хозяев ему не удалось.

За 90 минут Роналду нанес 8 ударов по воротам «Кьево» и выиграл 3 единоборства. Наиболее реальный шанс забить у экс-лидера «Реала» был в первом тайме – после передачи Куадрадо Роналду метров с 12-ти не попал в дальний угол.

В компенсированное время при счете 2:2 действия Роналду стали причиной отмены гола – Криштиану сыграл рукой, после чего мяч оказался у Манджукича, который отправил его по назначению. Рефери после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот.

Дебют Криштиану Роналду в Италии все же оказался победным. В компенсированное время «Ювентус» от потери очков спас гол Федерико Бернардески.

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Кьево - Ювентус 2:3
Голы: Степински, 38, Джаккерини, 56 (с пенальти) – Хедира, 3, Бани, 75 (автогол), Бернардески, 90+3

Ювентус: Щесны – Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира (Джан, 84), Пьянич – Куадрадо (Бернардески, 56), Дибала, Дуглас Коста (Манджукич, 64) – Роналду
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 Теги: чемпионат Италии, Ювентус, Роналду

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Сегодня, 23:21 » Автор: Иван Мартынов
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