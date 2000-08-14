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Раздел: Спорт  
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Фьюри не смог нокаутировать бывшего соперника Кличко

Фьюри не смог нокаутировать бывшего соперника КличкоБывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) в Белфасте провел второй бой после возобновления карьеры.

В 10-раундовом бою Фьюри единогласным решением судей (трижды по 100:90) легко разобрался с итальянцем Франческо Пьянетой (35-5-1, 21 КО), который в 2013 году нокаутом уступил украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО).

Фьюри за счет огромного преимущества в классе без лишних проблем по очкам перестрелял Пьянету. Британец так и не подобрался к досрочной победе, однако выглядел гораздо убедительней, чем в своем первом бою после трехлетней паузы. Фьюри был легок на ногах, менял стойки и качественно работал джебом. На старте боя Тайсон пропустил несколько средних ударов, но в дальнейшем уверенно контролировал все действия итальянца.

Самое интересное началось после боя – в ринге к Фьюри поднялся чемпион WBC Деонтей Уайлдер (40-0, 39 КО), чтобы подтвердить предстоящий мегафайт против экс-чемпиона из Великобритании.

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Дата и место проведения титульного боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером еще не озвучены. Вероятно, два непобежденных боксера встретятся в Лас-Вегасе в 2019 году.
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 Теги: Фьюри, Кличко, бокс

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Сегодня, 00:21 » Автор: Иван Мартынов
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