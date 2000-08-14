Раздел: Спорт
Чехия в Киеве выиграла чемпионат Европы по мини-футболу
Киев с 12 по 18 августа принял 8-й чемпионат Европы по мини-футболу.
На групповом этапе 20 сильнейших сборных континента разделились на четыре группы, чтобы определить восемь участников плей-офф.
Сборная Украины свой путь на домашнем турнире начала с поражения от Италии (3:6), но три следующих матча «сине-желтые» выиграли, последовательно справившись со Словакией (3:1), Бельгией (3:0) и Черногорией (5:0).
Помимо Украины в плей-офф чемпионата Европы вышли сборные Черногории, Румынии, Англии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Сербии и Чехии. При этом только румынам на групповом этапе удалось набрать максимальные 12 очков.
В четвертьфинале Украина в серии пенальти проиграла Англии (1:1, 3:1), Румыния справилась с Черногорией (2:0), Чехия обыграла Боснию (3:1), а Казахстан прошел Сербию (2:1).
В полуфинале Чехия разбила Англию (5:0), а Румыния в серии пенальти вырвала победу над Казахстаном (2:2, 3:1).
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В финальном матче против Румынии Коуделка и Падера оформили по дублю, что принесло Чехии первую победу на Евро (4:1) и сделало команду действующим чемпионом мира и Европы.
На групповом этапе 20 сильнейших сборных континента разделились на четыре группы, чтобы определить восемь участников плей-офф.
Сборная Украины свой путь на домашнем турнире начала с поражения от Италии (3:6), но три следующих матча «сине-желтые» выиграли, последовательно справившись со Словакией (3:1), Бельгией (3:0) и Черногорией (5:0).
Помимо Украины в плей-офф чемпионата Европы вышли сборные Черногории, Румынии, Англии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Сербии и Чехии. При этом только румынам на групповом этапе удалось набрать максимальные 12 очков.
В четвертьфинале Украина в серии пенальти проиграла Англии (1:1, 3:1), Румыния справилась с Черногорией (2:0), Чехия обыграла Боснию (3:1), а Казахстан прошел Сербию (2:1).
В полуфинале Чехия разбила Англию (5:0), а Румыния в серии пенальти вырвала победу над Казахстаном (2:2, 3:1).
Читайте также: Португалия впервые выиграла чемпионат Европы по футзалу
В финальном матче против Румынии Коуделка и Падера оформили по дублю, что принесло Чехии первую победу на Евро (4:1) и сделало команду действующим чемпионом мира и Европы.
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