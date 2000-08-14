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Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Нью-Хэйвене

Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Нью-ХэйвенеПерспективная украинская теннисистка Даяна Ястремская преодолела квалификацию на хардовом турнире в США категории WTA Premier с призовым фондом $799,000.

В финале квалификации Ястремская встречалась с экс-седьмой ракеткой мира Белиндой Бенчич. Именитую соперницу теннисистка из Одессы обыграла в двух сетах – обе партии Даяна выиграла на тайбрейке.

Победа в матче с Бенчич, занимающей в мировой классификации 45-ю позицию, стала для Ястремской самой рейтинговой в карьере. В прошлом году 18-летняя украинка в Санкт-Петербурге обыграла Донну Викеч, которая на тот момент в рейтинге WTA стояла на 46-й строке.

Выход в основную сетку «Connecticut Open» принес Даяне Ястремской 25 рейтинговых очков и около 6 тысяч долларов призовых.

В первом раунде турнира в Нью-Хэйвене Ястремская может сыграть с Тимея Бачински, Марией Саккари, Кристиной Младенович, Ариной Соболенко или теннисисткой из квалификации.

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Даяна Ястремская в текущем сезоне пробивалась в основную сетку турниров в Акапулько и Чарльстоне, но каждый раз уступала в первом круге.
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 Теги: Ястремская, теннис, США

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Сегодня, 21:00 » Автор: Иван Мартынов
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