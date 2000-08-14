Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

«ПСЖ» столкнулся с проблемами в выездном матче с «Генгамом». Победный гол действующий чемпион усилиями Килиана Мбаппе забил только на 82-й минуте.«Монако» в домашнем матче не смог вскрыть оборону «Лилля». За 90 минут монегаски сподобились лишь на один удар в створ ворот гостей, а главным неудачником матча стал Радамель Фалькао, не реализовавший пенальти в середине второго тайма.«Марсель» шокировал своих фанатов неожиданным поражением от «Нима». Новичок Лиги 1 дерзко стартовал в элите, забив в двух матчах семь голов.Генгам –1:3Голы: Ру, 20 – Неймар, 53, Мбаппе, 82, 90Страсбург - Сент-Этьен 1:1Голы: Гонсалвес, 55 - Гуйе, 88- Бордо 2:1Голы: Лейя-Исека, 44, Камано, 50 - Доссеви, 67- Марсель 3:1Голы: Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 86 - Товен, 49- Лион 1:0Гол: Чаваррия, 32- Анже 1:0Гол: Сарр, 81Монако - Лилль 0:0- Нант 2:0Голы: Тавареш, 8, 73Кан - Ницца 1:1Голы: Бамму, 52 (с пенальти) - Ганаго, 82Амьен -1:2Голы: Конате, 82 (с пенальти) - Молле, 52, Скири, 713 – Жулиу Тавареш (Дижон)2 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)2 – Неймар (ПСЖ)2 – Димитри Пайе (Марсель)2 – Флориан Товен (Марсель)