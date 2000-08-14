Раздел: Спорт
Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»
Завершен 2-й тур чемпионата Франции по футболу.
«ПСЖ» столкнулся с проблемами в выездном матче с «Генгамом». Победный гол действующий чемпион усилиями Килиана Мбаппе забил только на 82-й минуте.
«Монако» в домашнем матче не смог вскрыть оборону «Лилля». За 90 минут монегаски сподобились лишь на один удар в створ ворот гостей, а главным неудачником матча стал Радамель Фалькао, не реализовавший пенальти в середине второго тайма.
«Марсель» шокировал своих фанатов неожиданным поражением от «Нима». Новичок Лиги 1 дерзко стартовал в элите, забив в двух матчах семь голов.
Результаты матчей 2-го тура:
Генгам – ПСЖ 1:3
Голы: Ру, 20 – Неймар, 53, Мбаппе, 82, 90
Страсбург - Сент-Этьен 1:1
Голы: Гонсалвес, 55 - Гуйе, 88
Тулуза - Бордо 2:1
Голы: Лейя-Исека, 44, Камано, 50 - Доссеви, 67
Ним - Марсель 3:1
Голы: Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 86 - Товен, 49
Реймс - Лион 1:0
Гол: Чаваррия, 32
Ренн - Анже 1:0
Гол: Сарр, 81
Монако - Лилль 0:0
Дижон - Нант 2:0
Голы: Тавареш, 8, 73
Кан - Ницца 1:1
Голы: Бамму, 52 (с пенальти) - Ганаго, 82
Амьен - Монпелье 1:2
Голы: Конате, 82 (с пенальти) - Молле, 52, Скири, 71
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: уверенный старт «ПСЖ», «Монако» и «Марселя»
Лучшие бомбардиры:
3 – Жулиу Тавареш (Дижон)
2 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
2 – Неймар (ПСЖ)
2 – Димитри Пайе (Марсель)
2 – Флориан Товен (Марсель)
«ПСЖ» столкнулся с проблемами в выездном матче с «Генгамом». Победный гол действующий чемпион усилиями Килиана Мбаппе забил только на 82-й минуте.
«Монако» в домашнем матче не смог вскрыть оборону «Лилля». За 90 минут монегаски сподобились лишь на один удар в створ ворот гостей, а главным неудачником матча стал Радамель Фалькао, не реализовавший пенальти в середине второго тайма.
«Марсель» шокировал своих фанатов неожиданным поражением от «Нима». Новичок Лиги 1 дерзко стартовал в элите, забив в двух матчах семь голов.
Результаты матчей 2-го тура:
Генгам – ПСЖ 1:3
Голы: Ру, 20 – Неймар, 53, Мбаппе, 82, 90
Страсбург - Сент-Этьен 1:1
Голы: Гонсалвес, 55 - Гуйе, 88
Тулуза - Бордо 2:1
Голы: Лейя-Исека, 44, Камано, 50 - Доссеви, 67
Ним - Марсель 3:1
Голы: Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 86 - Товен, 49
Реймс - Лион 1:0
Гол: Чаваррия, 32
Ренн - Анже 1:0
Гол: Сарр, 81
Монако - Лилль 0:0
Дижон - Нант 2:0
Голы: Тавареш, 8, 73
Кан - Ницца 1:1
Голы: Бамму, 52 (с пенальти) - Ганаго, 82
Амьен - Монпелье 1:2
Голы: Конате, 82 (с пенальти) - Молле, 52, Скири, 71
Турнирная таблица:
Читайте также: Лига 1: уверенный старт «ПСЖ», «Монако» и «Марселя»
Лучшие бомбардиры:
3 – Жулиу Тавареш (Дижон)
2 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
2 – Неймар (ПСЖ)
2 – Димитри Пайе (Марсель)
2 – Флориан Товен (Марсель)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
109
0
Также советуем посмотреть
- Репетицию парада в Киеве высмеяли веселыми фотожабами
- В Украине назвали условие возобновления водоснабжения Крыма
- Про сепаратну поведінку окремого члену уряду Австрії
- В Швеции белый медведь застрял в окне отеля, знатно позавтракав
- Гройсман указал на важность украинского фильма о Петлюре
- Россиян, видимо, окончательно достали
- В Колумбии осел спас магазин от ограбления
- Отримав лист від товариша
- Ситуация в ООС: количество обстрелов сократилось в два раза
- Заядлые модники в подборке уморительных фоток
- Обожающий позировать шарпей покорил Instagram
- Отец создает невероятно смешные портреты своей семьи
- Невероятно смешные селфи животных
- Прикольные фотки, вызывающие массу вопросов
- Уморительные доказательства того, что зоопарк – невероятно веселое место
- Порошенко подписал закон против рейдерства земель
- Британка нашла забавный повод подать в суд на брачное агентство
- Путин насмешил Сеть танцем на свадьбе
- Небывалый потоп во Львове высмеяли прикольными фотожабами
- «Пешеходный переполз»: в Крыму видели нелепый дорожный знак
- Сеть насмешила первая встреча щенка и попугая
- Ситуация в ООС: погибли двое бойцов ВСУ
- Елисейский дворец может «трудоустроить» несколько котов
- Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер
- В Сети потешаются над «закатом» курортного сезона в Крыму
- С добрым утром: веселые анекдоты на воскресенье
- С Крымом перепутала: любимую пропагандистку Путина высмеяли за отдых в Барселоне
- Хаски, застрявший на кокосовой пальме, стал героем Сети
- В Сети высмеяли "бешенный трафик" на Крымском мосту
- Саакашвили заявил о своем участии в парламентских выборах в Раду
Оставьте свой комментарий