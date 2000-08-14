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Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»

Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»Завершен 2-й тур чемпионата Франции по футболу.

«ПСЖ» столкнулся с проблемами в выездном матче с «Генгамом». Победный гол действующий чемпион усилиями Килиана Мбаппе забил только на 82-й минуте.

«Монако» в домашнем матче не смог вскрыть оборону «Лилля». За 90 минут монегаски сподобились лишь на один удар в створ ворот гостей, а главным неудачником матча стал Радамель Фалькао, не реализовавший пенальти в середине второго тайма.

«Марсель» шокировал своих фанатов неожиданным поражением от «Нима». Новичок Лиги 1 дерзко стартовал в элите, забив в двух матчах семь голов.

Результаты матчей 2-го тура:

Генгам – ПСЖ 1:3
Голы: Ру, 20 – Неймар, 53, Мбаппе, 82, 90

Страсбург - Сент-Этьен 1:1
Голы: Гонсалвес, 55 - Гуйе, 88

Тулуза - Бордо 2:1
Голы: Лейя-Исека, 44, Камано, 50 - Доссеви, 67

Ним - Марсель 3:1
Голы: Буанга, 34, Тиуб, 62, Рипар, 86 - Товен, 49

Реймс - Лион 1:0
Гол: Чаваррия, 32

Ренн - Анже 1:0
Гол: Сарр, 81

Монако - Лилль 0:0

Дижон - Нант 2:0
Голы: Тавареш, 8, 73

Кан - Ницца 1:1
Голы: Бамму, 52 (с пенальти) - Ганаго, 82

Амьен - Монпелье 1:2
Голы: Конате, 82 (с пенальти) - Молле, 52, Скири, 71

Турнирная таблица:

Лига 1: камбэк «ПСЖ», осечки «Монако» и «Марселя»








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Лучшие бомбардиры:

3 – Жулиу Тавареш (Дижон)
2 – Килиан Мбаппе (ПСЖ)
2 – Неймар (ПСЖ)
2 – Димитри Пайе (Марсель)
2 – Флориан Товен (Марсель)
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 Теги: чемпионат Франции, Монако, ПСЖ

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Сегодня, 11:05 » Автор: Иван Мартынов
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