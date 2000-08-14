Роналду, Модрич и Салах – претенденты на звание футболиста года от УЕФА

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80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов сформировали тройку претендентов на звание футболиста года по версии ФИФА.На награду, обладатель которой станет известен 30 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, претендуют Криштиану Роналду («Реал»/«Ювентус», сборная Португалии), Лука Модрич («Реал», сборная Хорватии) и Мохаммед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).Главным претендентом на награду считается Криштиану Роналду, который стал пятикратным победителем Лиги Чемпионов и в шестой раз выиграл бомбардирскую гонку главного клубного турнира мира.Местом в топ-10 довольствовались Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции), Лионель Месси («Барселона», сборная Аргентины), Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии), Рафаэль Варан («Реал», сборная Франции), Эден Азар («Челси», сборная Бельгии) и Серхио Рамос («Реал», сборная Испании).Отдельно УЕФА назовет лучшего игрока Лиги Европы. Обладателем награды станет Антуан Гризманн, его одноклубник по «Атлетико» уругваец Диего Годин или полузащитник «Марселя» Димитри Пайе.