Тайсон может перейти в «Севилью»

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Как утверждает портал Transfermarketweb.com, «Севилья» обратилась к «Шахтеру» с официальным запросом по Тайсону. В лице бразильца андалусийцы видят один из вариантов закрытия проблемной позиции атакующего полузащитника.По ходу летнего трансферного окна слухи неоднократно связывали Тайсона с отъездом из Украины. Серьезный интерес к опытному бразильцу проявляла «Рома», однако римскому клубу не удалось подписать 30-летнего футболиста.Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после матча 5-го тура Премьер-лиги против «Львова» (2:0) категорично заявил, что вопрос с ухода Тайсона из клуба окончательно закрыт.В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 207 матчей, забив 37 голов и отдав 55 результативных передачи.