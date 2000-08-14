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Тайсон может перейти в «Севилью»

Тайсон может перейти в «Севилью»Капитан «Шахтера» Тайсон до закрытия летнего трансферного окна может перебраться в Испанию.

Как утверждает портал Transfermarketweb.com, «Севилья» обратилась к «Шахтеру» с официальным запросом по Тайсону. В лице бразильца андалусийцы видят один из вариантов закрытия проблемной позиции атакующего полузащитника.

По ходу летнего трансферного окна слухи неоднократно связывали Тайсона с отъездом из Украины. Серьезный интерес к опытному бразильцу проявляла «Рома», однако римскому клубу не удалось подписать 30-летнего футболиста.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека после матча 5-го тура Премьер-лиги против «Львова» (2:0) категорично заявил, что вопрос с ухода Тайсона из клуба окончательно закрыт.

В «Шахтере» Тайсон выступает с января 2013 года. За бразильца «горняки» пять лет назад заплатили более 15 миллионов евро, что сделало переход Тайсона крупнейшим внутренним трансфером в истории чемпионата Украины.

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С «Шахтером» Тайсон четырежды стал чемпионом Украины и выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Во всех турнирах бразилец отыграл 207 матчей, забив 37 голов и отдав 55 результативных передачи.
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 Теги: Тайсон, Шахтер, Севилья

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Сегодня, 21:52 » Автор: Иван Мартынов
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