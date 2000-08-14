Ярмоленко и Лунин вызваны в сборную Украины на матчи Лиги наций

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Впервые с 2014 года вызов в сборную получил левый защитник Евгений Макаренко, сумевший закрепиться в «Андерлехте». В главной команде страны может дебютировать Роман Яремчук, который уже вызывался в сборную, но из-за травмы на поле не выходил.В резервный список Шевченко включил Евгения Селезнева, который на старте сезона стал главным героем матча за Суперкубок Турции и успел открыть счет голам в Суперлиге.Вратарь: Андрей Лунин («Реал», Испания).Защитники: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия),Форвард: Роман Яремчук («Гент», Бельгия).Резерв: Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор», Турция), Василий Кравец («Луго», Испания).Полный список футболистов, вызванных на стартовые матчи Лиги наций тренерский штаб сборной Украины огласит позже.Сборная Украины 6 сентября в первом матче Лиги наций сыграет против Чехии, а 9 сентября встретится со Словакией.