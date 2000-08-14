Раздел: Спорт
Ярмоленко и Лунин вызваны в сборную Украины на матчи Лиги наций
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил имена легионеров, вызванных на предстоящие поединки Лиги наций.
Впервые с 2014 года вызов в сборную получил левый защитник Евгений Макаренко, сумевший закрепиться в «Андерлехте». В главной команде страны может дебютировать Роман Яремчук, который уже вызывался в сборную, но из-за травмы на поле не выходил.
В резервный список Шевченко включил Евгения Селезнева, который на старте сезона стал главным героем матча за Суперкубок Турции и успел открыть счет голам в Суперлиге.
Список легионеров сборной Украины на матчи с Чехией и Словакией:
Вратарь: Андрей Лунин («Реал», Испания).
Защитники: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).
Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия),
Форвард: Роман Яремчук («Гент», Бельгия).
Резерв: Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор», Турция), Василий Кравец («Луго», Испания).
Полный список футболистов, вызванных на стартовые матчи Лиги наций тренерский штаб сборной Украины огласит позже.
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Сборная Украины 6 сентября в первом матче Лиги наций сыграет против Чехии, а 9 сентября встретится со Словакией.
Впервые с 2014 года вызов в сборную получил левый защитник Евгений Макаренко, сумевший закрепиться в «Андерлехте». В главной команде страны может дебютировать Роман Яремчук, который уже вызывался в сборную, но из-за травмы на поле не выходил.
В резервный список Шевченко включил Евгения Селезнева, который на старте сезона стал главным героем матча за Суперкубок Турции и успел открыть счет голам в Суперлиге.
Список легионеров сборной Украины на матчи с Чехией и Словакией:
Вратарь: Андрей Лунин («Реал», Испания).
Защитники: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).
Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия),
Форвард: Роман Яремчук («Гент», Бельгия).
Резерв: Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор», Турция), Василий Кравец («Луго», Испания).
Полный список футболистов, вызванных на стартовые матчи Лиги наций тренерский штаб сборной Украины огласит позже.
Читайте также: УЕФА подтвердил формат Лиги Наций
Сборная Украины 6 сентября в первом матче Лиги наций сыграет против Чехии, а 9 сентября встретится со Словакией.
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