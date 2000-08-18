Лига Чемпионов: ПАОК сдержал «Бенфику», ПСВ обыграл БАТЭ

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«Бенфика» с экс-форвардом «Шахтера» Факундо Феррейрой на острие атаки в Лиссабоне не смогла обыграть ПАОК с украинцами Евгением Хачериди и Евгением Шаховым. Португальцы на правах хозяев владели игровой инициативой, однако ухитрились пропустить с единственного удара в створ собственных ворот.Шахов вышел на замену на 81-й минуте, а Хачериди весь матч провел на скамейке запасных.В самом результативном матче дня чемпион Беларуси БАТЭ не сдержал мощную атаку ПСВ. Голландцы с минимальными потерями пережили стартовый штурм хозяев, затем двумя мячами отбросили БАТЭ от группового этапа. В концовке матча ветеран белорусского футбола Александр Глеб после ошибки вратаря сравнял счет, однако ПСВ успел забить победный мяч.«Црвена Звезда» и «Зальцбург» при пустых трибунах счет не открыли. Главным действующим лицом матча стал вратарь гостей Чикан Станкович, несколькосэйвов которого спасли чемпиона Австрии от поражения в Белграде.Бенфика (Португалия) - ПАОК (Греция) 1:1Голы: Пицци, 45+1 (пенальти) - Амр, 76Црвена Звезда (Сербия) - Зальцбург (Австрия) 0:0- ПСВ (Нидерланды) 2:3Голы: Туоминен, 9, Глеб, 88 - Перейро, 35 (с пенальти), Лосано, 61, Мален, 89