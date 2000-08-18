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US Open-2018: невероятный камбэк Костюк в первом раунде квалификации

US Open-2018: невероятный камбэк Костюк в первом раунде квалификацииЮная украинская теннисистка Марта Костюк сделала первый шаг к основной сетке Открытого чемпионата США.

За выход в полуфинал квалификации Костюк соперничала с экс-украинкой Валентиной Ивахненко, занимающей в мировом рейтинге 170-ю строку. Марта считалась фаворитом матча, но неожиданно столкнулась с большими трудностями, на решение которых потратила почти три часа.

Костюк проиграла первый сет, а во второй партии уступала 3:5. В девятом гейме Марта на своей подаче отыграла матч-бола, затем сделала обратный брейк и продолжила борьбу. На тайбрейке Костюк отыграла еще один матч-бол и перевела игру в решающий сет.

По ходу третьего сета Костюк проявила невероятный характер, отыгравшись со счета 1:5. В 12-м гейме Ивахненко на приеме заработала еще четыре матч-бола, однако Костюк и этом моменте не дрогнула. Марта добилась тайбрейка и дожала обескураженную соперницу.

Во втором раунде квалификации 16-летняя Марта Костюк сыграет со 171-й ракеткой мира Марией Боузковой.

Марта Костюк (Украина, 23) – Валентина Ивахненко (Россия) – 4:6, 6:7, 6:7

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Дебютантка турниров Большого шлема Катарина Завацкая свой путь на US Open завершила уже после первого матча. В поединке с американкой Кристи Ан украинка пять раз отдала свою подачу и сделала два брейка.

Кристи Ан (США) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:4, 6:3
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 Теги: US Open-2018, Костюк, теннис

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Сегодня, 00:39 » Автор: Иван Мартынов
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