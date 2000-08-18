Лига Чемпионов: «Аякс» - «Динамо». Анонс матча

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Спустя восемь лет еврокубковые тропы вновь свели «Динамо» и «Аякс» в решающем раунде квалификации Лиги Чемпионов. Молодой киевской команде представляется шанс отомстить голландцам за поражение Шевченко и Ярмоленко от молодых Суареса и Эриксена.После тяжелого прохода «Славии» «бело-синих» под руководством Александра Хацкевича в плей-офф квалифай-раунда ждет соперник совсем другого калибра. Спортивному директору «Аякса» легендарному вратарю Эдвину ван дер Сару после прошлогоднего провала в еврокубках удалось собрать один из сильнейших составов за последние пару десятков лет. Сейчас в «Аяксе» гармонично сочетаются перспектива (Маттейса Ле Лигта и Френки Де Йонг хотят видеть многие европейские топ-клубы) и опыт, главными созидателями которого являются экс-форвард «Реала», «Милана» и «Шальке» Клаас-Ян Хунтелааар и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд. А если добавить к этому списку креативных хавбеков Душана Тадича и Хакима Зиеша, то на бумаге у «Аякса» вырисовывается не просто команда уровня Лиги Чемпионов, а клуб, способный побороться за плей-офф еврокубка.Безусловно, главным козырем «Динамо» в противостояния с «Аяксом» должна стать дисциплинированная игра в обороне. Киевляне в текущем сезоне в семи матчах пропустили только один гол, да и тот был забит с пенальти. Есть у «Динамо» свои аргументы против мощной атаки голландцев – Беньямин Вербич и Виктор Цыганков вдохновенно провели стартовый отрезок сезона, компенсируя своей активностью отсутствие на острие атаки результативного форварда. Именного от этого дуэта зависит, насколько «Динамо» будет конкурентоспособным у чужих ворот. «Аякс» играет в открытый футбол, и киевляне должны этим воспользоваться, ведь двойную ценность гола на выезде еще никто не отменял.К первому матчу за путевку в групповой этап Лиги Чемпионов оба клуба подошли с кадровыми проблемами. «Аяксу» не помогут Каспер Дольберг и Давид Нерес, «Динамо» приехало в Амстердам без Николая Шапаренко, Владислава Супряги и Витора Буэно.Аякс: Онана – Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Шоне, Зиеш, Де Йонг – Лабьяд, Тадич, ХунтелаарДинамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - Сидорчук, Гармаш, Буяльский - Цыганков, Вербич - БесединТрансляция: «Футбол 2», 22:00Прогноз: 2:1