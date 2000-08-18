Раздел: Спорт
«Волынь» и «Металлист-1925» вышли в третий раунд Кубка Украины
Во втором раунде 28-го розыгрыша Кубка Украины путевки в следующий круг оспаривали представители Первой и Второй лиг и две любительских команд.
Лидер Первой лиги «Волынь» в овертайме вырвала победу над второлиговой «Таврией». Героем матча стал форвард гостей Василий Курко, забивший победный мяч на 118-й минуте.
«Металлист-1925» оперативно взял реванш у «Оболони-Бровар» за недавнее поражение в Первой лиге. Путевку в следующий раунд Кубка Украины харьковчанам принесли голы Дмитрия Сулы и Дмитрия Поспелова.
Результаты матчей 2-го раунда Кубка Украины:
Балканы (Заря) - Николаев 0:1
Кремень (Кременчуг) - Звезда (Кропивницкий) 1:2
Минай - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1
Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – 2:1
Калуш - Авангард 2:1 (дополнительное время)
Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка) – 1:1. По пенальти – 1:3
Черкащина-Академия - Рух (Винники) 3:1
ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой Рог) – 1:1. По пенальти – 2:4
Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1. По пенальти – 4:2
Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) – 2:0
Ингулец (Петрово) – Колос (Коваливка) – 1:0
Таврия (Симферополь) – Волынь (Луцк) – 2:3 (дополнительное время)
Матч «Сумы» - «Кобра» не состоялся из-за неявки гостей. Запорожский «Металлург» и «Днепр-1» свой поединок второго раунда Кубка Украины проведут 19 сентября.
Читайте также: «Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины
В третьем раунде Кубка Украины к 14 победителям второго раунда присоединятся шесть клубов Премьер-лиги – «Александрия», «Карпаты», «Олимпик», «Черноморец», «Арсенал-Киев» и «Десна».
Лидер Первой лиги «Волынь» в овертайме вырвала победу над второлиговой «Таврией». Героем матча стал форвард гостей Василий Курко, забивший победный мяч на 118-й минуте.
«Металлист-1925» оперативно взял реванш у «Оболони-Бровар» за недавнее поражение в Первой лиге. Путевку в следующий раунд Кубка Украины харьковчанам принесли голы Дмитрия Сулы и Дмитрия Поспелова.
Результаты матчей 2-го раунда Кубка Украины:
Балканы (Заря) - Николаев 0:1
Кремень (Кременчуг) - Звезда (Кропивницкий) 1:2
Минай - Прикарпатье (Ивано-Франковск) 3:1
Нива (Винница) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – 2:1
Калуш - Авангард 2:1 (дополнительное время)
Виктория (Николаевка) – Мир (Горностаевка) – 1:1. По пенальти – 1:3
Черкащина-Академия - Рух (Винники) 3:1
ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) – Горняк (Кривой Рог) – 1:1. По пенальти – 2:4
Кристалл (Херсон) – Агробизнес (Волочиск) – 1:1. По пенальти – 4:2
Металлист 1925 (Харьков) – Оболонь-Бровар (Киев) – 2:0
Ингулец (Петрово) – Колос (Коваливка) – 1:0
Таврия (Симферополь) – Волынь (Луцк) – 2:3 (дополнительное время)
Матч «Сумы» - «Кобра» не состоялся из-за неявки гостей. Запорожский «Металлург» и «Днепр-1» свой поединок второго раунда Кубка Украины проведут 19 сентября.
Читайте также: «Металлург» З и «Днепр-1» сыграют во втором раунде Кубка Украины
В третьем раунде Кубка Украины к 14 победителям второго раунда присоединятся шесть клубов Премьер-лиги – «Александрия», «Карпаты», «Олимпик», «Черноморец», «Арсенал-Киев» и «Десна».
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