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Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне
Пока «Динамо» играло с «Аяксом», в Европе проходили еще два матча плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского на выезде обыграл сенсационный «Видеотон» и сделал серьезную заявку на выход в групповой этап.
Оба гола греки забили в большинстве (хозяев подвел опытный Саболч Хусти) – на 34-й минуте Клонаридис добил мяч в сетку после неудачного сэйва вратаря «Видеотона», а в дебюте второго тайма Бакасетас обыграл защитника и с линии штрафной поразил ближнюю девятку. Вскоре тот же Бакасетас за игру прямой ногой получил красную карточку. В равных составах «Видеотон» усилиями Лазовича один гол отквитал.
Загребское «Динамо» стало фаворитом на выход в групповой этап после результативной ничьи в первом матче против «Янг Бойз». Швейцарцы за 90 минут нанесли 21 удар, но так и не смогли добиться хотя бы минимального преимущества перед ответным визитом в столицу Хорватии.
На второй минуте Мбабу разогнал быструю атаку «Янг Бойз» и сам же замкнул прострел с левого фланга. «Динамо» ответило в концовке первого тайма – Оршич со своей половины поля вывалился на свидание с вратарем и спокойно реализовал свой шанс.
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Результаты первых матчей плей-офф квалификации Лиги Чемпионов:
Видеотон (Венгрия) – АЕК (Греция)1:2
Голы: Лазович, 67 – Клонаридис, 34, Бакасетас, 49
Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:1
Голы: Мбабу, 2 – Оршич, 40
АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского на выезде обыграл сенсационный «Видеотон» и сделал серьезную заявку на выход в групповой этап.
Оба гола греки забили в большинстве (хозяев подвел опытный Саболч Хусти) – на 34-й минуте Клонаридис добил мяч в сетку после неудачного сэйва вратаря «Видеотона», а в дебюте второго тайма Бакасетас обыграл защитника и с линии штрафной поразил ближнюю девятку. Вскоре тот же Бакасетас за игру прямой ногой получил красную карточку. В равных составах «Видеотон» усилиями Лазовича один гол отквитал.
Загребское «Динамо» стало фаворитом на выход в групповой этап после результативной ничьи в первом матче против «Янг Бойз». Швейцарцы за 90 минут нанесли 21 удар, но так и не смогли добиться хотя бы минимального преимущества перед ответным визитом в столицу Хорватии.
На второй минуте Мбабу разогнал быструю атаку «Янг Бойз» и сам же замкнул прострел с левого фланга. «Динамо» ответило в концовке первого тайма – Оршич со своей половины поля вывалился на свидание с вратарем и спокойно реализовал свой шанс.
Читайте также: Лига Чемпионов: ПАОК сдержал «Бенфику», ПСВ обыграл БАТЭ
Результаты первых матчей плей-офф квалификации Лиги Чемпионов:
Видеотон (Венгрия) – АЕК (Греция)1:2
Голы: Лазович, 67 – Клонаридис, 34, Бакасетас, 49
Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:1
Голы: Мбабу, 2 – Оршич, 40
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