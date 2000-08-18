Лига Чемпионов: АЕК обыграл «Видеотон», ничья в Берне

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

АЕК без травмированного украинца Дмитрия Чигринского на выезде обыграл сенсационный «Видеотон» и сделал серьезную заявку на выход в групповой этап.Оба гола греки забили в большинстве (хозяев подвел опытный Саболч Хусти) – на 34-й минуте Клонаридис добил мяч в сетку после неудачного сэйва вратаря «Видеотона», а в дебюте второго тайма Бакасетас обыграл защитника и с линии штрафной поразил ближнюю девятку. Вскоре тот же Бакасетас за игру прямой ногой получил красную карточку. В равных составах «Видеотон» усилиями Лазовича один гол отквитал.Загребское «Динамо» стало фаворитом на выход в групповой этап после результативной ничьи в первом матче против «Янг Бойз». Швейцарцы за 90 минут нанесли 21 удар, но так и не смогли добиться хотя бы минимального преимущества перед ответным визитом в столицу Хорватии.На второй минуте Мбабу разогнал быструю атаку «Янг Бойз» и сам же замкнул прострел с левого фланга. «Динамо» ответило в концовке первого тайма – Оршич со своей половины поля вывалился на свидание с вратарем и спокойно реализовал свой шанс.Видеотон (Венгрия) –1:2Голы: Лазович, 67 – Клонаридис, 34, Бакасетас, 49Янг Бойз (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия) 1:1Голы: Мбабу, 2 – Оршич, 40