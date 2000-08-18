Раздел: Спорт
Лига Европы: «Заря» - «Лейпциг». Анонс матча
Луганская «Заря» в Запорожье сыграет с немецким «Лейпцигом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
За героический проход «Браги» «Заря» уже заслужила путевку в групповой раунд Лиги Европы. К сожалению, это был лишь третий раунд квалификации. Борьба продолжается, но выиграть ее будет крайне непросто – немецкий аналог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» РБ «Лейпциг» по своим финансовым и кадровым возможностям способен бороться за плей-офф Лиги Чемпионов, о чем «Заря» может только мечтать.
В чем «Заря» точно не уступает сопернику, так это в мотивации и в бойцовских качествах. Луганчане точно не сдадутся на милость немецким звездам во главе с форвардом сборной Германии Тимо Вернером, за которого сам «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро.
«Лейпциг» силен не одним Вернером. Атакующая игра в команде Ральфа Рангника строится на силе Поульсена, скорости Брумы и интеллекте Форсберга и Кампля.
У «Зари» по-прежнему нет центрального нападающего – арендованный у «Спортинга» Леонардо Асеведо в еврокубках поможет клубу только в случае выхода в групповой этап Лиги Европы. Основные надежды луганчан традиционно связаны с Александром Караваевым, который в текущем розыгрыше Лиги Европы еще ни разу не покидал поле без забитого мяча.
Стоит напомнить, что у «Зари» уже есть опыт побед над клубами из Бундеслиги. В прошлом сезоне подопечные Юрия Вернидуба в групповом этапе Лиги Европы во Львове разобрались с «Гертой» (2:1).
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Предварительные составы:
Заря: Махарадзе – Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко – Силас, Харатин – Караваев, Леднев, Хомченовский – Рафаэль
РБ Лейпциг: Гуляси – Лаймер, Ильзанкер, Упамекано, Клостерманн – Форсберг, Демме, Мукьеле, Брума – Огюстен, Поульсен
Трансляция: «2+2», 21:30
Прогноз: 1:2
За героический проход «Браги» «Заря» уже заслужила путевку в групповой раунд Лиги Европы. К сожалению, это был лишь третий раунд квалификации. Борьба продолжается, но выиграть ее будет крайне непросто – немецкий аналог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» РБ «Лейпциг» по своим финансовым и кадровым возможностям способен бороться за плей-офф Лиги Чемпионов, о чем «Заря» может только мечтать.
В чем «Заря» точно не уступает сопернику, так это в мотивации и в бойцовских качествах. Луганчане точно не сдадутся на милость немецким звездам во главе с форвардом сборной Германии Тимо Вернером, за которого сам «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро.
«Лейпциг» силен не одним Вернером. Атакующая игра в команде Ральфа Рангника строится на силе Поульсена, скорости Брумы и интеллекте Форсберга и Кампля.
У «Зари» по-прежнему нет центрального нападающего – арендованный у «Спортинга» Леонардо Асеведо в еврокубках поможет клубу только в случае выхода в групповой этап Лиги Европы. Основные надежды луганчан традиционно связаны с Александром Караваевым, который в текущем розыгрыше Лиги Европы еще ни разу не покидал поле без забитого мяча.
Стоит напомнить, что у «Зари» уже есть опыт побед над клубами из Бундеслиги. В прошлом сезоне подопечные Юрия Вернидуба в групповом этапе Лиги Европы во Львове разобрались с «Гертой» (2:1).
Читайте также: «Заря» арендовала колумбийского нападающего
Предварительные составы:
Заря: Махарадзе – Тымчик, Сваток, Вернидуб, Михайличенко – Силас, Харатин – Караваев, Леднев, Хомченовский – Рафаэль
РБ Лейпциг: Гуляси – Лаймер, Ильзанкер, Упамекано, Клостерманн – Форсберг, Демме, Мукьеле, Брума – Огюстен, Поульсен
Трансляция: «2+2», 21:30
Прогноз: 1:2
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