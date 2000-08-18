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US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации

US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификацииУкраинская теннисистка Марта Костюк досрочно завершила борьбу в квалификации на Открытом чемпионате США.

Отыграв шесть матч-болов в матче первого раунда квалификации против Валентины Ивахненко, Костюк за путевку в финал предварительного турнира соперничала с 20-летней чешкой Марией Боузковой, занимающей в рейтинге WTA 171-ю позицию.

Первый сет 16-летняя украинка провалила по всем статьям – Костюк проиграла шесть геймов подряд и ни разу не смогла защитить свою подачу.

Во второй партии Марта включилась в игру только в тот момент, когда Боузкова вплотную подобралась к победе. При счете 2:5 украинка на своей подаче отыграла матч-бол, затем сделала обратный брейк. К сожалению, полноценный камбэк Костюк не удался – Боузкова в 12-м гейме сделала брейк и вышла в финал квалификации.

За выход в полуфинал квалификации US Open Марта Костюк заработала 20 очков в рейтинг WTA.

Мария Боузкова (Чехия) – Марта Костюк (Украина, 23) – 6:1, 7:5

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Единственной представительницей Украины, сохраняющей шансы пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США, стала Ангелина Калинина, которую завтра ждет полуфинальный матч против Терезы Мартинцовой.
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 Теги: US Open-2018, Костюк, теннис

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Сегодня, 20:48 » Автор: Иван Мартынов
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