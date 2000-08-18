US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации

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Отыграв шесть матч-болов в матче первого раунда квалификации против Валентины Ивахненко, Костюк за путевку в финал предварительного турнира соперничала с 20-летней чешкой Марией Боузковой, занимающей в рейтинге WTA 171-ю позицию.Первый сет 16-летняя украинка провалила по всем статьям – Костюк проиграла шесть геймов подряд и ни разу не смогла защитить свою подачу.Во второй партии Марта включилась в игру только в тот момент, когда Боузкова вплотную подобралась к победе. При счете 2:5 украинка на своей подаче отыграла матч-бол, затем сделала обратный брейк. К сожалению, полноценный камбэк Костюк не удался – Боузкова в 12-м гейме сделала брейк и вышла в финал квалификации.За выход в полуфинал квалификации US Open Марта Костюк заработала 20 очков в рейтинг WTA.– Марта Костюк (Украина, 23) – 6:1, 7:5Единственной представительницей Украины, сохраняющей шансы пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США, стала Ангелина Калинина, которую завтра ждет полуфинальный матч против Терезы Мартинцовой.