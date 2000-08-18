Раздел: Спорт
Титульный бой Деревянченко-Джейкобс официально подтвержден
Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) узнал дату и место проведения чемпионского боя против американца Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО).
Промоутерская компания «Matchroomboxing» официально подтвердила проведение крупного боксерского шоу в Нью-Йорке, запланированного на 27 октября в «Мэдисон Сквер Гарден» с прямой трансляцией на телеканале «HBO». В главном бою вечера Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс определят обладателя вакантного титула IBF в среднем весе.
Бой Деревянченко-Джейкобс изначально планировался на 10 ноября, однако на этот день крупнейшие арены Нью-Йорка «Madison Square Garden» и «Barclays Center» уже были забронированы под другие мероприятия.
Деревянченко в бою за титул IBF должен был встретиться с гегемоном среднего веса Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), но 36-летний чемпион из Казахстана предпочел не рисковать перед денежным реваншем против Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и оставил титул вакантным.
Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место, Деревянченко идет девятым. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.
Читайте также: http://hronika.info/sport/325007-ukrainec-derevyanchenko-uznal-sopernika-po-boyu-za-titul-ibf.htmlДеревянченко узнал соперника по бою за титул IBF
Сергей Деревянченко в ноябре попробует стать четвертым действующим украинским чемпионом мира после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
Промоутерская компания «Matchroomboxing» официально подтвердила проведение крупного боксерского шоу в Нью-Йорке, запланированного на 27 октября в «Мэдисон Сквер Гарден» с прямой трансляцией на телеканале «HBO». В главном бою вечера Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс определят обладателя вакантного титула IBF в среднем весе.
Бой Деревянченко-Джейкобс изначально планировался на 10 ноября, однако на этот день крупнейшие арены Нью-Йорка «Madison Square Garden» и «Barclays Center» уже были забронированы под другие мероприятия.
Деревянченко в бою за титул IBF должен был встретиться с гегемоном среднего веса Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), но 36-летний чемпион из Казахстана предпочел не рисковать перед денежным реваншем против Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и оставил титул вакантным.
Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место, Деревянченко идет девятым. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.
Читайте также: http://hronika.info/sport/325007-ukrainec-derevyanchenko-uznal-sopernika-po-boyu-za-titul-ibf.htmlДеревянченко узнал соперника по бою за титул IBF
Сергей Деревянченко в ноябре попробует стать четвертым действующим украинским чемпионом мира после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
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