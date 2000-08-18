» » Титульный бой Деревянченко-Джейкобс официально подтвержден
Раздел: Спорт  
0

Титульный бой Деревянченко-Джейкобс официально подтвержден

Титульный бой Деревянченко-Джейкобс официально подтвержденУкраинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) узнал дату и место проведения чемпионского боя против американца Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО).

Промоутерская компания «Matchroomboxing» официально подтвердила проведение крупного боксерского шоу в Нью-Йорке, запланированного на 27 октября в «Мэдисон Сквер Гарден» с прямой трансляцией на телеканале «HBO». В главном бою вечера Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс определят обладателя вакантного титула IBF в среднем весе.

Бой Деревянченко-Джейкобс изначально планировался на 10 ноября, однако на этот день крупнейшие арены Нью-Йорка «Madison Square Garden» и «Barclays Center» уже были забронированы под другие мероприятия.

Деревянченко в бою за титул IBF должен был встретиться с гегемоном среднего веса Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), но 36-летний чемпион из Казахстана предпочел не рисковать перед денежным реваншем против Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и оставил титул вакантным.

Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место, Деревянченко идет девятым. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.

Читайте также: http://hronika.info/sport/325007-ukrainec-derevyanchenko-uznal-sopernika-po-boyu-za-titul-ibf.htmlДеревянченко узнал соперника по бою за титул IBF

Сергей Деревянченко в ноябре попробует стать четвертым действующим украинским чемпионом мира после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Деревянченко, Джейкобс, бокс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:27 » Автор: Иван Мартынов
     126
     0

Похожие новости по теме

Чемпионский бой Деревянченко состоится 10 ноября Чемпионский бой Деревянченко состоится 10 ноября

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в бою с Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) поспорит за вакантный титул по версии IBF.

Украинец Деревянченко узнал соперника по бою за титул IBF Украинец Деревянченко узнал соперника по бою за титул IBF

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) в ближайшее время проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF.

Украинец Деревянченко стал ближе к титулу – у Головкина отобрали пояс IBF Украинец Деревянченко стал ближе к титулу – у Головкина отобрали пояс IBF

Международная федерация бокса (IBF) сняла с Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) полномочия чемпиона мира в среднем весе.

Головкина официально обязали драться с украинцем Деревянченко Головкина официально обязали драться с украинцем Деревянченко

Международная федерация бокса (IBF) поставила жесткий ультиматум чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).

Украинец Деревянченко может стать следующим соперником Головкина Украинец Деревянченко может стать следующим соперником Головкина

Перспективный украинский средневес Сергей Деревянченко до конца года может провести бой с титулованным казахом Геннадием Головкиным.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх