Титульный бой Деревянченко-Джейкобс официально подтвержден

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Промоутерская компания «Matchroomboxing» официально подтвердила проведение крупного боксерского шоу в Нью-Йорке, запланированного на 27 октября в «Мэдисон Сквер Гарден» с прямой трансляцией на телеканале «HBO». В главном бою вечера Сергей Деревянченко и Дэниел Джейкобс определят обладателя вакантного титула IBF в среднем весе.Бой Деревянченко-Джейкобс изначально планировался на 10 ноября, однако на этот день крупнейшие арены Нью-Йорка «Madison Square Garden» и «Barclays Center» уже были забронированы под другие мероприятия.Деревянченко в бою за титул IBF должен был встретиться с гегемоном среднего веса Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), но 36-летний чемпион из Казахстана предпочел не рисковать перед денежным реваншем против Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) и оставил титул вакантным.Джейкобс в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает третье место, Деревянченко идет девятым. Американец в последний раз выходил на ринг в апреле, одолев единогласным решением судей небитого поляка Мацея Сулецки.Сергей Деревянченко в ноябре попробует стать четвертым действующим украинским чемпионом мира после Василия Ломаченко, Александра Усика и Артема Далакяна.