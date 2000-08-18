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US Open-2018: Федерер и Джокович могут встретиться уже в 1/4 финала

US Open-2018: Федерер и Джокович могут встретиться уже в 1/4 финалаВ Нью-Йорке состоялась жеребьевка 138-го розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису.

Первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Рафаэль Надаль в первом раунде сыграет с опытным испанцем Давидом Феррером, который перед завершением карьеры в последний выступит на американском Шлеме. В четвертьфинале Надаль может встретиться со своим соперником по прошлогоднему финалу южноафриканцем Кевином Андерсоном.

US Open уже в четвертьфинале гарантировано потеряет одного из главных претендентов на титул. Роджер Федерер и Новак Джокович при успешном выступлении на турнире могут в 1/4 финала провести реванш недавней встречи в финале Мастерса в Цинциннати, когда Джокович выиграл в двух сетах.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом с июля 2017 года матче на турнире Большого шлема встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом.

На втором Шлеме подряд в главном матче первого раунда встретятся 8-й номер посева Григор Димитров и трехкратный победитель Мэйджоров Стэн Вавринка. На Уимблдоне Вавринка обыграл болгарина в четырех сетах.

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Потенциальные пары 1/4 финала:

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 5)
Хуан Мартин дель Потро (Аргентина, 3) – Григор Димитров (Болгария, 8)
Марин Чилич (Хорватия, 7) – Александр Зверев (Германия, 4)
Новак Джокович (Сербия, 6) – Роджер Федерер (Швейцария, 2)

Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда
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 Теги: US Open-2018, Федерер, Джокович

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Вчера, 23:39 » Автор: Иван Мартынов
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