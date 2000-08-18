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«Заря» в меньшинстве сдержала атаку «Лейпцига»

«Заря» в меньшинстве сдержала атаку «Лейпцига»Луганская «Заря» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы разошлась нулевой ничьей с немецким «Лейпцигом».

Ключевой момент матча произошел на 16-й минуте – молодой Леднев повелся на провокацию Сараччи и увидел перед собой красную карточку. При этом грязные действия игрока «Лейпцига» рефери матча Бенуа Бастьен почему-то проигнорировал.

Оставшиеся полтора тайма превратились в сплошную позиционную атаку «Лейпцига» с очень редкими контратаками «Зари». Звездная атака немцев во главе с Тимо Вернером безуспешно пыталась взломать дисциплинированную защиту «Зари». Немцы решили брать не качеством, а количеством – футболисты «Лейпцига» за 90 минут нанесли 30 ударов по воротам Фелипе, но так и не смогли пробить бразильского легионера «Зари».

Особо жарко в штрафной «Зари» стало в концовке матча. На 89-й минуте Фелипе ошибся на выходе – к счастью, мяч после удара Поульсена в пустые ворота не пустила защита. Бразилец вскоре исправился, потянув из угла опасный выстрел Форсберга.

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Зарей» и «Лейпцигом» состоится в Германии в следующий четверг, 30 августа.

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Заря - РБ Лейпциг 0:0

Заря: Луис Фелипе - Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко - Харатин, Силас - Караваев (Гордиенко, 83), Леднев, Хомченовский (Кабаев, 59) - Рафаэль (Кочергин, 57)

РБ Лейпциг: Мвого - Мукиэле (Форсберг, 62), Конате, Орбан, Сараччи - Лаймер (Клостерманн, 80), Ильзанкер, Демме - Брума, Кунья (Поульсен, 72), Вернер

Предупреждения: Рафаэль - Кунья, Сараччи

Удаление: Леднев, 16
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 Теги: Лига Европы, Заря, Лейпциг

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Вчера, 23:45 » Автор: Иван Мартынов
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