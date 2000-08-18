Украинец Малиновский с «Генком» в шаге от группового этапа Лиги Европы

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Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский сделал ассист в первом матче с «Брондбю», а его команда забила пять мячей и сделала вескую заявку на попадание в групповой этап.Игорь Пластун и Роман Яремчук в составе «Гента» разошлись нулевой ничьей с «Бордо». Бельгийцы за 90 минут нанесли 17 ударов, но так и не смогли вскрыть оборону обидчиков «Мариуполя».Защитник «Торпедо-Кутаиси» Александр Азацкий не спас свою команду от домашнего поражения в матче с чемпионом Болгарии «Лудогорцем». Украинец провел на поле все 90 минут.– Брондбю (Дания) – 5:2Голы: Самата, 37, 55, 70, Троссард, 45+1 (с пенальти), 90+1 – Хермансон, 47, Вилчек, 51Гент (Бельгия) – Бордо (Франция) – 0:0Торпедо Кутаиси (Грузия) –– 0:1Гол: Вандерсон, 45+1Среди остальных матчей плей-офф квалификации Лиги Европы отметим выездную победу «Севильи» над «Сигмой» (1:0, Сарабия, 84), нулевую ничью «Аталанты» и «Копенгагена», домашний камбэк «Зенита» в матче с «Мольде» (3:1, Дзюба, 71, Заболотный, 80, Мевля, 90 – Эстад, 42) и домашний успех «Олимпиакоса» в матче с «Бернли» (3:1, Фортунис, 19, 60 (с пенальти), Бухалакис, 49 – Вуд, 33 (с пенальти)).