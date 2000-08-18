» » US Open-2018: Калинина вышла в финал квалификации
Раздел: Спорт  
0

US Open-2018: Калинина вышла в финал квалификации

US Open-2018: Калинина вышла в финал квалификации Украинская теннисистка Ангелина Калинина близка к выходу в основную сетку Открытого чемпионата США.

В полуфинале квалификации 21-летняя Калинина в двух сетах разобралась с чешкой Терезой Мартинцовой, стоящей в мировом рейтинге на 229-й строке.

На старте матча Калинина проиграла три гейма подряд, но быстро опомнилась и легко перехватила инициативу. Рывком 6:0 Ангелина забрала первый сет, а во второй партии сделала еще два брейка и без проблем довела матч до победы.

Калинина впервые в карьере сыграет в финале квалификации турнира Большого шлема. В случае выхода в основную сетку US Open украинка существенно приблизиться к дебюту в топ-100.

Читайте также: US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации

За место на Открытом чемпионате США Ангелина Калинина поспорит со 199-й ракеткой мира Джейми Фурлис. В случае победы теннисистка из Новой Каховки станет шестой представительницей Украины на американском Шлеме после Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Екатерины Бондаренко, Екатерины Козловой и Даяны Ястремской.

Ангелина Калинина (Украина, 26) – Тереза Мартинцова (Чехия) 6:3, 6:1
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: US Open-2018, Калинина, теннис

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:06 » Автор: Иван Мартынов
     88
     0

Похожие новости по теме

US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно завершила борьбу в квалификации на Открытом чемпионате США.

US Open-2018: Стаховский и Марченко провалились в квалификации US Open-2018: Стаховский и Марченко провалились в квалификации

Украина на Открытом чемпионате США впервые с 2008 года не будет представлена в основной сетке мужского одиночного разряда.

Калинина не задержалась на турнире в Вашингтоне Калинина не задержалась на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина бесславно выступила в основной сетке хардового турнира в Вашингтоне категории WTA International с призовым фондом $250,000.

Ролан Гаррос-2018: Костюк и Калинина вышли в полуфинал квалификации Ролан Гаррос-2018: Костюк и Калинина вышли в полуфинал квалификации

Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина приблизились к выходу в основному сетку грунтового Шлема.

US Open-2017: Стаховский и Бондаренко удачно стартовали в квалификации US Open-2017: Стаховский и Бондаренко удачно стартовали в квалификации

Украинские теннисисты отыграли первые матчи квалификации к Открытому чемпионату США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх