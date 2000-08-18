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US Open-2018: Калинина вышла в финал квалификации
Украинская теннисистка Ангелина Калинина близка к выходу в основную сетку Открытого чемпионата США.
В полуфинале квалификации 21-летняя Калинина в двух сетах разобралась с чешкой Терезой Мартинцовой, стоящей в мировом рейтинге на 229-й строке.
На старте матча Калинина проиграла три гейма подряд, но быстро опомнилась и легко перехватила инициативу. Рывком 6:0 Ангелина забрала первый сет, а во второй партии сделала еще два брейка и без проблем довела матч до победы.
Калинина впервые в карьере сыграет в финале квалификации турнира Большого шлема. В случае выхода в основную сетку US Open украинка существенно приблизиться к дебюту в топ-100.
Читайте также: US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации
За место на Открытом чемпионате США Ангелина Калинина поспорит со 199-й ракеткой мира Джейми Фурлис. В случае победы теннисистка из Новой Каховки станет шестой представительницей Украины на американском Шлеме после Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Екатерины Бондаренко, Екатерины Козловой и Даяны Ястремской.
Ангелина Калинина (Украина, 26) – Тереза Мартинцова (Чехия) 6:3, 6:1
В полуфинале квалификации 21-летняя Калинина в двух сетах разобралась с чешкой Терезой Мартинцовой, стоящей в мировом рейтинге на 229-й строке.
На старте матча Калинина проиграла три гейма подряд, но быстро опомнилась и легко перехватила инициативу. Рывком 6:0 Ангелина забрала первый сет, а во второй партии сделала еще два брейка и без проблем довела матч до победы.
Калинина впервые в карьере сыграет в финале квалификации турнира Большого шлема. В случае выхода в основную сетку US Open украинка существенно приблизиться к дебюту в топ-100.
Читайте также: US Open-2018: Костюк останавливается в полуфинале квалификации
За место на Открытом чемпионате США Ангелина Калинина поспорит со 199-й ракеткой мира Джейми Фурлис. В случае победы теннисистка из Новой Каховки станет шестой представительницей Украины на американском Шлеме после Элины Свитолиной, Леси Цуренко, Екатерины Бондаренко, Екатерины Козловой и Даяны Ястремской.
Ангелина Калинина (Украина, 26) – Тереза Мартинцова (Чехия) 6:3, 6:1
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