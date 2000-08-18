Украинцы упустили медаль на ЧМ по летнему биатлону

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На первом этапе Вита Семеренко на стрельбище обошлась без дополнительных патронов. Олимпийская чемпионка передала эстафету второй, отстав от чешки Вероники Витковой на 3,5 секунды.Валя Семеренко на втором этапе также идеально отработала оба огневых рубежа, но по скорости существенно отстала от конкуренток. Свой этап титулованная сумчанка завершила только четвертой, проиграв на последнем круге почти минуту. Лидерство усилиями Моники Хойниш перехватила Польша, Украина перед мужской программой смешанной эстафеты отставала от призового места на 18 секунд.На третьем этапе Артем Прима использовал шесть дополнительных патронов, но за счет хорошей скорости на дистанции сумел вернуть Украину в топ-3. Перед решающим отрезком эстафеты отставание Украины от лидирующих Польши и России составило 1 минуту и 12 секунд.На последнем этапе Дмитрий Пидручный на решающей стрельбе заработал штрафной круг и завершил борьбу за призовое место. Пидручный практически совершил спортивный подвиг, отыграв на последнем круге у поляка почти 30 секунд.1. Россия (0+5) 1:17:10,62. Чехия (0+8) +51,23. Польша (0+9) +1:26,15. Япония (3+14) +3:03,16. Австрия (0+9) +3:23,4