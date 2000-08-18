US Open-2018: Калинина впервые сыграет в основной сетке Шлема

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В финале отборочного турнира Калинина встречалась со 199-й ракеткой мира из Австралией Джейми Фурлис. Украинка считалась фаворитом матча, но свое превосходство над соперницей сумела оформить только в трех сетах.Решающий матч квалификации Калинина начала с брейка – Фурлис ответила Ангелине серией из пяти выигранных геймов подряд, чего оказалось достаточно, чтобы выиграть первый сет.Во второй партии Калинина сделала два брейка, а на своей подаче отыграла четыре брейк-поинта. Решающий сет дался Ангелине еще проще – 21-летняя украинка взяла две подачи соперницы и впервые шагнула в основную сетку турнира Большого шлема.Имя следующей соперницей Калинины на US Open определится после завершения всех матчей квалификации. Потенциальными соперницами теннисистки из Новой Каховки являются Даяна Ястремская, Мария Шарапова, Доминика Цибулкова, Юлия Гергес и другие.Благодаря успеху Ангелины Калининой Украина впервые на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде будет представлена шестью теннисистками. Напрямую на US Open пробились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко, Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.– Джейми Фурлис (Австралия) – 3:6, 6:2, 6:1