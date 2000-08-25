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«Бавария» открыла сезон победой над «Хоффенхаймом»

«Бавария» открыла сезон победой над «Хоффенхаймом»Чемпион Германии мюнхенская «Бавария» в первом туре нового сезона с трудом справилась с «Хоффенхаймом».

Первый тайм остался за хозяевами – на 23-й минуте Мюллер замкнул подачу Киммиха. «Хоффенхайм» после перерыва неожиданно отыгрался – Салаи выиграл силовую борьбу у Боатенга и уверенно разобрался с Нойером.

Ключевой момент матча произошел на 82-й минуте – главный рефери матча Бастиан Данкерт назначил пенальти за сомнительное падение Рибери в штрафной «Хоффенхайм». Левандовски со второй попытки реализовал 11-метровый удар.

Окончательно все вопросы о победителе матча в компенсированное время снял Роббен – голландский ветеран получил передачу от Мюллера и сочным ударом пробил под перекладину.

«Бавария» в 16 раз подряд не проиграла в стартовом матче сезона. В последний раз гранд из Мюнхена проигрывал в первом туре в 2002 году.

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Бавария - Хоффенхайм 3:1
Голы: Мюллер, 23, Левандовски, 82 (с пенальти), Роббен, 90+1 - Салаи, 57

Бавария: Нойер - Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба - Мартинес (Горецка, 67) - Коман (Роббен, 45+4), Мюллер, Тиаго, Рибери (Родригес, 84) - Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн - Бичакчич, Фогт (Нордтвейт, 74), Нуху (Акпогума, 67) - Кадержабек, Биттенкурт, Гриллич, Грифо (Цубер, 46), Шульц - Жоелинтон, Салаи

Предупреждения: Мюллер - Нуху, Биттенкурт, Кадержабек, Шульц
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 Теги: чемпионат Германии, Бавария, Хоффенхайм

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Сегодня, 00:09 » Автор: Иван Мартынов
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