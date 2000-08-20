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Раздел: Спорт  
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«Александрия» уверенно разобралась с «Ворсклой»

«Александрия» уверенно разобралась с «Ворсклой»«Александрия» в матче шестого тура Премьер-лиги без проблем обыграла «Ворсклу».

Очередные три очка «Александрия» оформила за счет ударного отрезка в первом тайме. На 15-й минуте Банада после подачи углового оторвался от опекуна и переиграл Шуста. Спустя две минут Евгений вновь расписался в воротах «Ворсклы» - в этот раз лучший бомбардир «Александрии» откликнулся на идеальную передачу Пономаря.

Несмотря на комфортное преимущество, «Александрия» продолжила активно идти вперед. У «Ворсклы» игра откровенно не клеилась – достаточно отметить, что в первом тайме полтавчане ни разу не пробили в сторону ворот Панькива.

Во втором тайме сценарий матча не изменился – «Александрия» уверенно контролировала ход игры и без проблем оформила пятую победу в сезоне, что позволило команде Владимира Шарана в турнирной таблице настичь «Шахтер».

В седьмом туре «Александрия» на выезде сыграет со «Львовом», а «Ворсклу» ждет домашний матч против «Черноморца».

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Александрия - Ворскла 2:0
Голы: Банада, 15, 17

Александрия: Панькив – Микицей, Бондаренко, Шендрик, Цуриков – Банада, Запорожан – Протасов (Шастал, 74), Ковалец (Ситало, 85), Задерака (Полярус, 56) – Пономарь

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Мартыненко (Даллку, 36), Артур – Шарпар, Кравченко (Габелок, 71) – Кобахидзе (Кадимян, 63), Ребенок – Карека, Коломоец

Предупреждения: Протасов - Артур, Шарпар, Ребенок, Чижов, Кравченко
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 Теги: чемпионат Украины, Александрия, Ворскла

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Сегодня, 19:10 » Автор: Иван Мартынов
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