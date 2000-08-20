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Раздел: Спорт  
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Четыре украинки вошли в топ-10 ЧМ по летнему биатлону

Четыре украинки вошли в топ-10 ЧМ по летнему биатлонуУкраинские биатлонистки вели борьбу за медали в спринтерской гонке на летнем чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Один точный выстрел отделил от призового места Елену Пидгрушную, Анастасию Меркушину и Виту Семеренко. Юлия Журавок отстрелялась чисто, но скоростью на дистанции не смогла конкурировать с лидерами гонки.

Пидгрушная и Меркушина вошли в топ-5 по скорости на дистанции. Меркушина была седьмой по скорости стрельбы, Журавок замкнула топ-10 по времени, потраченном на огневых рубежах.

С одним промахом чемпионкой мира по летнему биатлону в спринте стала представительница Словакии Паулина Фиалкова. Лидер сборной Казахстана Галина Вишневская, несмотря на идеальную стрельбу, показала только третий результат.

Гонка преследования на чемпионате мира по летнему биатлону состоится в воскресенье, 26 августа.

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Результаты спринта:

1. Паулина Фиалкова (Словакия, 0+1) –21:50,9
2. Моника Хойниш (Польша, 1+1) +7,2
3. Галина Вишневская (Казахстан, 0+0) +23,2
...
5. Елена Пидгрушная (Украина, 0+1) +33,6
7. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +38,8
8. Вита Семеренко (Украина, 0+1) +57,6
10. Юлия Журавок (Украина, 0+0) +57,8
36. Мария Кручова (Украина, 2+1) +3:42,3
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 Теги: биатлон, Пидгрушная, Семеренко

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Сегодня, 19:28 » Автор: Иван Мартынов
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