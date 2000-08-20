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Раздел: Спорт  
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Украинец Кильчицкий упустил медаль на ЧМ по летнему биатлону

Украинец Кильчицкий упустил медаль на ЧМ по летнему биатлонуУкраинский биатлонист Виталий Кильчицкий остановился в шаге от медали в спринтерской гонке на чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия).

Кильчицкий с идеальной стрельбой ушел на последний круг со вторым графиком, но удержать свое преимущество Виталию не удалось. В итоге от бронзовой награды украинца отделили всего три секунды.

Артем Прима также безупречно отработал на стрельбище, однако скоростью на дистанции не смог конкурировать за место на подиуме.

Сергей Семенов после стрельбы лежа шел в группе претендентов на медаль, но промах на стойке отбросил украинца за пределы топ-10.

Дмитрий Пидручный из-за проблем со скоростью показал только 25-й результат. Тарас Лесюк с двумя промахами занял место в четвертом десятке.

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Результаты спринта:

1. Михал Крчмарж (Чехия, 0+0) 24:14,2
2. Ондржей Моравец (Чехия, 0+0) +0,3
3. Томаш Крупчик (Чехия, 0+1) +20,3
...
4. Виталий Кильчицкий (Украина, 0+0) +23,2
7. Артем Прима (Украина, 0+0) +45,5
11. Сергей Семенов (Украина, 0+1) +1:01,6
22. Артем Тищенко (Украина, 1+1) +1:32,5
25. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:39,3
39. Тарас Лесюк (1+1) +2:44,5
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 Теги: Кильчицкий, биатлон

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Сегодня, 21:06 » Автор: Иван Мартынов
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