АПЛ: осечка «Ман Сити», победы «Ливерпуля» и «Арсенала»

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Действующий чемпион Премьер-лиги «Манчестер Сити» впервые потерял очки уже в третьем туре. «Горожане» без Александра Зинченко на выезде не справились с «Вулверхэмптоном». В Западном Мидленде команде Хосепа Гвардиолы откровенно не повезло – единственный гол «Вулвз» забили рукой, трижды мяч после ударов Агуэро и Стерлинга попадал в каркас ворот.Единственный гол Мохаммеда Салаха принес «Ливерпулю» третью победу в сезоне. Египтянин в середине первого тайма воспользовался обрезкой защитника «Брайтона» и технично реализовал выход на вратаря. Алиссон вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, совершив важный сэйв на 89-й минуте после удара Гросса головой.«Арсенал» с третьей попытки открыл счет победам под руководством Унаи Эмери. Три очка в домашнем матче с «Вест Хэмом» «Канониры» оформили благодаря курьезному автоголу Диопа, от которого мяч отскочил в ворота после неудачного удара Ляказетта.Украинский легионер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вновь остался в запасе. Экс-лидер «Динамо» вышел на последние 15 минуте и ничем серьезным не запомнился.- Вест Хэм 3:1Голы: Монреаль, 30, Диоп, 70 (автогол), Уэлбек, 90+2 - Арнаутович, 25Хаддерсфилд - Кардифф 0:0Саутгемптон -1:2Голы: Бертран, 52 - Грей, 56, Магуайр, 90Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:1Голы: Боли, 57 - Ляпорт, 69Борнмут – Эвертон 2:2Голы: Кинг, 75 (с пенальти), Аке, 79 – Уолкотт, 56, Кин, 66– Брайтон 1:0Гол: Салах, 23