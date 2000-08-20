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Раздел: Спорт  
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Пуэрториканец Педраса – следующий соперник Ломаченко

Пуэрториканец Педраса – следующий соперник ЛомаченкоХосе Педраса (25-1, 12 КО) завоевал титул WBO в легком весе и стал следующим оппонентом украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).

Новым чемпионом мира Педраса стал после победы над Рэймундо Бельтраном (35-8-1, 21 КО). Ранее оба боксера подписали контракт, предусматривающий проведение объединительного боя с Ломаченко.

Педраса с первого раунда начал доминировать в ринге – претендент за счет активного джеба и преимущества в скорости быстро оставил на лице Бельтрана свой автограф. Чемпион безуспешно пытался найти свою дистанцию, а в третьем раунде после пропущенного удара с лева едва ли не оказался в нокдауне.

В середине боя Бельтран за счет качественной работы по корпусу сумел перехватить инициативу, но в чемпионских раундах мексиканец снова провалился. Педраса в 11-м раунде попал апперкот и отправил Бельтрана в нокдаун – чемпион с большими проблемами дотерпел до финального гонка, отбиваясь от последнего штурма претендента.

Судьи за рингом оценили активности Педрасы, присудив ему победу единогласным решением (117:110, 117:110 и 115:112).

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Бой Василий Ломаченко-Хосе Педраса состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Это будет первый поединок украинца в статусе чемпиона мира в трех весовых
категориях.
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 Теги: Ломаченко, Педраса, бокс

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Сегодня, 11:08 » Автор: Иван Мартынов
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