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Пуэрториканец Педраса – следующий соперник Ломаченко
Хосе Педраса (25-1, 12 КО) завоевал титул WBO в легком весе и стал следующим оппонентом украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО).
Новым чемпионом мира Педраса стал после победы над Рэймундо Бельтраном (35-8-1, 21 КО). Ранее оба боксера подписали контракт, предусматривающий проведение объединительного боя с Ломаченко.
Педраса с первого раунда начал доминировать в ринге – претендент за счет активного джеба и преимущества в скорости быстро оставил на лице Бельтрана свой автограф. Чемпион безуспешно пытался найти свою дистанцию, а в третьем раунде после пропущенного удара с лева едва ли не оказался в нокдауне.
В середине боя Бельтран за счет качественной работы по корпусу сумел перехватить инициативу, но в чемпионских раундах мексиканец снова провалился. Педраса в 11-м раунде попал апперкот и отправил Бельтрана в нокдаун – чемпион с большими проблемами дотерпел до финального гонка, отбиваясь от последнего штурма претендента.
Судьи за рингом оценили активности Педрасы, присудив ему победу единогласным решением (117:110, 117:110 и 115:112).
Читайте также: Следующий бой Ломаченко состоится в августе в Лос-Анджелесе
Бой Василий Ломаченко-Хосе Педраса состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Это будет первый поединок украинца в статусе чемпиона мира в трех весовых
категориях.
Новым чемпионом мира Педраса стал после победы над Рэймундо Бельтраном (35-8-1, 21 КО). Ранее оба боксера подписали контракт, предусматривающий проведение объединительного боя с Ломаченко.
Педраса с первого раунда начал доминировать в ринге – претендент за счет активного джеба и преимущества в скорости быстро оставил на лице Бельтрана свой автограф. Чемпион безуспешно пытался найти свою дистанцию, а в третьем раунде после пропущенного удара с лева едва ли не оказался в нокдауне.
В середине боя Бельтран за счет качественной работы по корпусу сумел перехватить инициативу, но в чемпионских раундах мексиканец снова провалился. Педраса в 11-м раунде попал апперкот и отправил Бельтрана в нокдаун – чемпион с большими проблемами дотерпел до финального гонка, отбиваясь от последнего штурма претендента.
Судьи за рингом оценили активности Педрасы, присудив ему победу единогласным решением (117:110, 117:110 и 115:112).
Читайте также: Следующий бой Ломаченко состоится в августе в Лос-Анджелесе
Бой Василий Ломаченко-Хосе Педраса состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Это будет первый поединок украинца в статусе чемпиона мира в трех весовых
категориях.
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