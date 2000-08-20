Пуэрториканец Педраса – следующий соперник Ломаченко

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Новым чемпионом мира Педраса стал после победы над Рэймундо Бельтраном (35-8-1, 21 КО). Ранее оба боксера подписали контракт, предусматривающий проведение объединительного боя с Ломаченко.Педраса с первого раунда начал доминировать в ринге – претендент за счет активного джеба и преимущества в скорости быстро оставил на лице Бельтрана свой автограф. Чемпион безуспешно пытался найти свою дистанцию, а в третьем раунде после пропущенного удара с лева едва ли не оказался в нокдауне.В середине боя Бельтран за счет качественной работы по корпусу сумел перехватить инициативу, но в чемпионских раундах мексиканец снова провалился. Педраса в 11-м раунде попал апперкот и отправил Бельтрана в нокдаун – чемпион с большими проблемами дотерпел до финального гонка, отбиваясь от последнего штурма претендента.Судьи за рингом оценили активности Педрасы, присудив ему победу единогласным решением (117:110, 117:110 и 115:112).Бой Василий Ломаченко-Хосе Педраса состоится 1 декабря в Лос-Анджелесе. Это будет первый поединок украинца в статусе чемпиона мира в трех весовыхкатегориях.