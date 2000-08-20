Вуэльта-2018: Деннис выиграл стартовую разделку

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Чтобы оформить первую в карьере победу на Вуэльте, Деннису понадобилось проехать всего 8 километров. Скоротечную разделку в Малаге 28-летний гонщик пролетел за 9 минут и 39 секунд, опередив ближайшего конкурента на 6 секунд.Деннис пополнил список гонщиков, побеждавших на этапах каждой из трех многодневок Гран-тура. В 2015 году Роан выиграл разделку на Тур де Франс, а в этом году стал победителем аналогичной гонки на Джиро д’Италия.Украинец Марк Падун на первом этапе занял 50-е место с отставанием от красной майки в 36 секунд.1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 9,392. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,063. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,074. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,175. Дилан ван Барле (Нидерланды, Sky) – 0,20Сегодня участники испанской многодневки 163 километра по равнине с финишем в гору третьей категории Альто де Ардалес протяженностью 7,5 километров со средним градиентом 2,7%.