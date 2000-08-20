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Раздел: Спорт  
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Вуэльта-2018: Деннис выиграл стартовую разделку

Вуэльта-2018: Деннис выиграл стартовую разделкуАвстралийский гонщик «BMC» Роан Деннис стал победителем первого этапа 73-й версии Вуэльты.

Чтобы оформить первую в карьере победу на Вуэльте, Деннису понадобилось проехать всего 8 километров. Скоротечную разделку в Малаге 28-летний гонщик пролетел за 9 минут и 39 секунд, опередив ближайшего конкурента на 6 секунд.

Деннис пополнил список гонщиков, побеждавших на этапах каждой из трех многодневок Гран-тура. В 2015 году Роан выиграл разделку на Тур де Франс, а в этом году стал победителем аналогичной гонки на Джиро д’Италия.

Украинец Марк Падун на первом этапе занял 50-е место с отставанием от красной майки в 36 секунд.

Результаты первого этапа:

1. Роан Деннис (Австралия, BMC) – 9,39
2. Михал Квятковски (Польша, Sky) – 0,06
3. Виктор Кампенартс (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,07
4. Нельсон Оливейра (Португалия, Movistar) – 0,17
5. Дилан ван Барле (Нидерланды, Sky) – 0,20

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Сегодня участники испанской многодневки 163 километра по равнине с финишем в гору третьей категории Альто де Ардалес протяженностью 7,5 километров со средним градиентом 2,7%.
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 Теги: Вуэльта, Деннис, велоспорт

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Сегодня, 11:21 » Автор: Иван Мартынов
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