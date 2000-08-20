Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом US Open сохранила за собой статус седьмой ракетки мира. В топ-10 не произошло ни одного изменения – лидер рейтинга Симона Халеп почти на две тысячи очков опережает ближайшую преследовательницу.Среди украинок главной героиней недели стала Даяна Ястремская – 18-летняя одесситка на турнире в Нью-Хэйвене прошла путь от квалификации до второго раунда, уступив в трех сетах девятой ракетке мира Юлии Гергес. Успешное выступление в Коннектикуте позволило Ястремской подняться на рекордную в карьере 98-ю строку.Леся Цуренко опустилась на одну строку, минимального прогресса добились Екатерина Козлова и Марта Костюк.1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 80612 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 59753 (3). Слоан Стивенс (США) - 54824 (4). Анжелик Кербер (Германия) - 53055 (5). Петра Квитова (Чехия) - 48856 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 47257 (7). Элина Свитолина (Украина) - 45558 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 41059 (9). Юлия Гергес (Германия) - 390010 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 378736 (35). Леся Цуренко (Украина) – 138586 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 76187 (88). Екатерина Козлова (Украина) – 75798 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 688131 (133). Марта Костюк (Украина) – 472134 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 454