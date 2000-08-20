Раздел: Спорт
Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию мирового рейтинга.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом US Open сохранила за собой статус седьмой ракетки мира. В топ-10 не произошло ни одного изменения – лидер рейтинга Симона Халеп почти на две тысячи очков опережает ближайшую преследовательницу.
Среди украинок главной героиней недели стала Даяна Ястремская – 18-летняя одесситка на турнире в Нью-Хэйвене прошла путь от квалификации до второго раунда, уступив в трех сетах девятой ракетке мира Юлии Гергес. Успешное выступление в Коннектикуте позволило Ястремской подняться на рекордную в карьере 98-ю строку.
Леся Цуренко опустилась на одну строку, минимального прогресса добились Екатерина Козлова и Марта Костюк.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Калининой
Рейтинг WTA. 26 августа 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5975
3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5482
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4885
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4725
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4555
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105
9 (9). Юлия Гергес (Германия) - 3900
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787
…
36 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1385
86 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 761
87 (88). Екатерина Козлова (Украина) – 757
98 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 688
131 (133). Марта Костюк (Украина) – 472
134 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 454
Первая ракетка Украины Элина Свитолина перед стартом US Open сохранила за собой статус седьмой ракетки мира. В топ-10 не произошло ни одного изменения – лидер рейтинга Симона Халеп почти на две тысячи очков опережает ближайшую преследовательницу.
Среди украинок главной героиней недели стала Даяна Ястремская – 18-летняя одесситка на турнире в Нью-Хэйвене прошла путь от квалификации до второго раунда, уступив в трех сетах девятой ракетке мира Юлии Гергес. Успешное выступление в Коннектикуте позволило Ястремской подняться на рекордную в карьере 98-ю строку.
Леся Цуренко опустилась на одну строку, минимального прогресса добились Екатерина Козлова и Марта Костюк.
Читайте также: Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Калининой
Рейтинг WTA. 26 августа 2018 года:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) - 8061
2 (2). Каролин Возняцки (Дания) - 5975
3 (3). Слоан Стивенс (США) - 5482
4 (4). Анжелик Кербер (Германия) - 5305
5 (5). Петра Квитова (Чехия) - 4885
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) - 4725
7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4555
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) - 4105
9 (9). Юлия Гергес (Германия) - 3900
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) - 3787
…
36 (35). Леся Цуренко (Украина) – 1385
86 (86). Екатерина Бондаренко (Украина) – 761
87 (88). Екатерина Козлова (Украина) – 757
98 (104). Даяна Ястремская (Украина) – 688
131 (133). Марта Костюк (Украина) – 472
134 (136). Ангелина Калинина (Украина) – 454
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