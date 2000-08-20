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«Заря» проиграла «Десне», «Арсенал» увез три очка из Львова

«Заря» проиграла «Десне», «Арсенал» увез три очка из ЛьвоваСыграны заключительные матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед ответным матчем Лиги Европы против «Лейпцига» предоставил отдых ключевым игрокам. «Десна» воспользовалась отсутствием Караваева, Рафаэля и Харатина, оформив в Запорожье вторую победу в сезоне. Украшением матча стал шикарный дальний удар Виталия Старенького, забившего дебютный гол в новой команде.

Заря – Десна 0:2
Голы: Старенький, 11, Безбородько, 73

Фабрицио Раванелли и его «Арсенал» с шестой попытки открыли счет победам в Премьер-лиге. Три очка в гостевом поединке с «Карпатами» столичной команде обеспечил ударный отрезок в первом тайме – Павел Ориховский идеально исполнил штрафной удар, а Сергей Гринь хладнокровно наказал хозяев за ошибку у своих ворот. Во втором тайме «Карпаты» ожидаемо прибавили – Эрбес один гол отквитал, а перед этим Карраскаль с пенальти отправил мяч в перекладину. В концовке матча «Арсенал» остался в меньшинстве – гости отбили последний штурм «Карпат» и сохранили победные цифры на табло «Украины».

Карпаты - Арсенал-Киев 1:2
Голы: Эрбес, 55 - Ориховский, 27, Гринь, 39

«Львов» в выездном матче против «Мариуполя» дважды выходил вперед, однако у хозяев каждый раз находились аргументы для возвращения в игру. «Львов» набрал первое очко под руководством Юрия Бакалова, «Мариуполь» открыл счет набранным пунктам на домашней арене.

Мариуполь - Львов 2:2
Голы: Пихаленок, 49, Чурко, 59 - Парамонов, 45+2, Бруно, 51

Турнирная таблица:

«Заря» проиграла «Десне», «Арсенал» увез три очка из Львова








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Лучшие бомбардиры:

6 – Жуниор Мораес (Шахтер)
4 – Марлос (Шахтер)
4 – Евгений Банада (Александрия)
2 – Руслан Фомин (Мариуполь)
2 – Марьян Швед (Карпаты)
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 Теги: чемпионат Украины, Заря, Десна

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Сегодня, 21:44 » Автор: Иван Мартынов
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