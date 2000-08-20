«Заря» проиграла «Десне», «Арсенал» увез три очка из Львова

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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб перед ответным матчем Лиги Европы против «Лейпцига» предоставил отдых ключевым игрокам. «Десна» воспользовалась отсутствием Караваева, Рафаэля и Харатина, оформив в Запорожье вторую победу в сезоне. Украшением матча стал шикарный дальний удар Виталия Старенького, забившего дебютный гол в новой команде.Заря –0:2Голы: Старенький, 11, Безбородько, 73Фабрицио Раванелли и его «Арсенал» с шестой попытки открыли счет победам в Премьер-лиге. Три очка в гостевом поединке с «Карпатами» столичной команде обеспечил ударный отрезок в первом тайме – Павел Ориховский идеально исполнил штрафной удар, а Сергей Гринь хладнокровно наказал хозяев за ошибку у своих ворот. Во втором тайме «Карпаты» ожидаемо прибавили – Эрбес один гол отквитал, а перед этим Карраскаль с пенальти отправил мяч в перекладину. В концовке матча «Арсенал» остался в меньшинстве – гости отбили последний штурм «Карпат» и сохранили победные цифры на табло «Украины».Карпаты -1:2Голы: Эрбес, 55 - Ориховский, 27, Гринь, 39«Львов» в выездном матче против «Мариуполя» дважды выходил вперед, однако у хозяев каждый раз находились аргументы для возвращения в игру. «Львов» набрал первое очко под руководством Юрия Бакалова, «Мариуполь» открыл счет набранным пунктам на домашней арене.Мариуполь - Львов 2:2Голы: Пихаленок, 49, Чурко, 59 - Парамонов, 45+2, Бруно, 516 – Жуниор Мораес (Шахтер)4 – Марлос (Шахтер)4 – Евгений Банада (Александрия)2 – Руслан Фомин (Мариуполь)2 – Марьян Швед (Карпаты)