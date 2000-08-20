Раздел: Спорт
Зинченко вместо «Бетиса» может перейти в «Атлетико»
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов мадридского «Атлетико».
По информации издания «El Gol Digital», у Зинченко появился новый заманчивый вариант продолжения карьеры. Источник утверждает, что украинского универсала у «Бетиса» может перехватить «Атлетико».
Действующий победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА включится в переговоры с «Манчестер Сити» в случае продажи Фелипе Луиса, который в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ».
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне планирует использовать Зинченко на позиции левого защитника. В этом амплуа воспитанник «Шахтера» в прошлом сезоне в «Манчестер Сити» заменял травмированного Бенджамена Менди.
В текущем сезоне Менди вернулся на поле, что сказалось на положении Зинченко в команде. Александр ни в одном официальном матче не попал в заявку «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Зинченко во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» отыграл14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.
Читайте также: Зинченко может перейти в «Ньюкасл»
Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
По информации издания «El Gol Digital», у Зинченко появился новый заманчивый вариант продолжения карьеры. Источник утверждает, что украинского универсала у «Бетиса» может перехватить «Атлетико».
Действующий победитель Лиги Европы и обладатель Суперкубка УЕФА включится в переговоры с «Манчестер Сити» в случае продажи Фелипе Луиса, который в ближайшие дни может стать игроком «ПСЖ».
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне планирует использовать Зинченко на позиции левого защитника. В этом амплуа воспитанник «Шахтера» в прошлом сезоне в «Манчестер Сити» заменял травмированного Бенджамена Менди.
В текущем сезоне Менди вернулся на поле, что сказалось на положении Зинченко в команде. Александр ни в одном официальном матче не попал в заявку «Манчестер Сити».
В прошлом сезоне Зинченко во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» отыграл14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного.
Читайте также: Зинченко может перейти в «Ньюкасл»
Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
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