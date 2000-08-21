Формула-1: Хэмилтон опережает Феттеля на 17 баллов

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На Гран-при Бельгии Хэмилтон стартовал первым, но уже на стартовом круге не сдержал лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. Британец так и не смог вернуть утраченную позицию, а потому его преимущество в личном зачете после гонки в Спа сократилось до 17 баллов.Кими Райкконен, несмотря на сход в Бельгии, остался на третьей позиции, однако теперь отрыв финна от второго пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса составляет лишь два очка. За счет подиума на вчерашней гонке на пятое место поднялся Макс Ферстаппен – первый номер «Ред Булла», наконец, обошел своего напарника Даниэля Риккардо.1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 231 очко2. Себастьян Феттель («Феррари») - 2143. Кими Райкконен («Феррари») - 1464. Валттери Боттас («Мерседес») - 1445. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 1206. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 1187. Нико Хюлькенберг («Рено») - 528. Кевин Магнуссен («Хаас») - 499. Фернандо Алонсо («Макларен») - 4410. Серхио Перес («Форс Индия») - 40Прорыв Боттаса в Бельгии позволил «Мерседесу» упрочить лидерство в Кубке конструкторов. Немецкая конюшня на 15 баллов опережает «Феррари». Вернуть первую строку «Скудерия» попробует в ближайшие выходные на домашнем Гран-при Италии.1. «Мерседес» - 375 очков2. «Феррари» - 3603. «Ред Булл» - 2384. «Рено» - 825. «Хаас» - 766. «Макларен» - 527. «Торо Россо» - 308. «Заубер» - 199. «Форс Индия» - 1810. «Уильямс» - 4