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Формула-1: Хэмилтон опережает Феттеля на 17 баллов

Формула-1: Хэмилтон опережает Феттеля на 17 балловПосле 13 гонок сезона действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон сохраняет статус главного фаворита Формулы-1.

На Гран-при Бельгии Хэмилтон стартовал первым, но уже на стартовом круге не сдержал лидера «Феррари» Себастьяна Феттеля. Британец так и не смог вернуть утраченную позицию, а потому его преимущество в личном зачете после гонки в Спа сократилось до 17 баллов.

Кими Райкконен, несмотря на сход в Бельгии, остался на третьей позиции, однако теперь отрыв финна от второго пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса составляет лишь два очка. За счет подиума на вчерашней гонке на пятое место поднялся Макс Ферстаппен – первый номер «Ред Булла», наконец, обошел своего напарника Даниэля Риккардо.

Топ-10 личного зачета:

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - 231 очко
2. Себастьян Феттель («Феррари») - 214
3. Кими Райкконен («Феррари») - 146
4. Валттери Боттас («Мерседес») - 144
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - 120
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») - 118
7. Нико Хюлькенберг («Рено») - 52
8. Кевин Магнуссен («Хаас») - 49
9. Фернандо Алонсо («Макларен») - 44
10. Серхио Перес («Форс Индия») - 40

Прорыв Боттаса в Бельгии позволил «Мерседесу» упрочить лидерство в Кубке конструкторов. Немецкая конюшня на 15 баллов опережает «Феррари». Вернуть первую строку «Скудерия» попробует в ближайшие выходные на домашнем Гран-при Италии.

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Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» - 375 очков
2. «Феррари» - 360
3. «Ред Булл» - 238
4. «Рено» - 82
5. «Хаас» - 76
6. «Макларен» - 52
7. «Торо Россо» - 30
8. «Заубер» - 19
9. «Форс Индия» - 18
10. «Уильямс» - 4
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 Теги: Формула-1, Хэмилтон, Феттель

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Сегодня, 10:47 » Автор: Иван Мартынов
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