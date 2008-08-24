Зинченко просит «Ман Сити» завершить трансфер в «Бетис»

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За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна Зинченко остается приоритетным вариантом для испанского «Бетиса», сообщает издание «Estadiodeportivo». Украинец проявляет ответное стремление к переезду в Испанию и просит руководство «Манчестер Сити» ускорить переговоры с «Бетисом».Трансфер Зинченко чемпион Англии оценивает в 17,7 миллиона евро. «Бетис» за 80% прав на универсального украинца предложил 12 миллионов евро, но этот вариант не устроил «Горожан».Накануне «El Gol Digital» сообщил, что помешать «Бетису» в трансфере Зинченко может «Атлетико». «Матрасники» готовы вмешаться в переговоры по воспитаннику «Шахтера» в случае продажи в «ПСЖ» Фелипе Луиса.Зинченко в прошлом сезоне во всех турнирах в составе «Манчестер Сити» отыграл 14 матчей и стал вторым украинским победителем Премьер-лиги после экс-защитника «Арсенала» Олега Лужного. В сезоне 2018-2019 Александр ни разу не попал в заявку «Горожан» на официальный матч.Действующий контракт Александра Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года. Портал «Трансфермаркет» оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.