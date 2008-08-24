Первая лига: «Днепр-1» разбил «Волынь», прогресс «Колоса»

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Центральный матч первого круга между «Днепром-1» и «Волынью» завершился неожиданным разгромом гостей. «Волынь» до приезда в «Днепр» в пяти матчах не пропустила ни одного гола, но на «Днепр-Арене» гости из Луцка уже в первом тайме прекратили борьбу за очки.После неудачи «Волыни» «Колос» стал единственным клубом, не знающим поражений в текущем сезоне. В шестом туре клуб из Коваливки уверенно обыграл «Николаев» и прогрессировал на третью строку.– Горняк-Спорт 4:2Голы: Акименко, 19, 25, 27, Поднебенный, 64 – Кравчук, 2, Сикорский, 35– Волынь 5:0Голы: Чичиков, 32, И.Когут, 37, Башлай, 59, Назаренко, 70, Полевой, 88– Рух 1:0Гол: Конкольняк, 4– Звезда – 3:0Голы: Саламаха, 5, Герасимец, 34, Паламар, 44– МФК Николаев 2:0Голы: Нехтий, 17, Кизилатеш, 18– ПФК Сумы 6:0Голы: Емец, 12, Демченко, 22, Кириенко, 30, Скоблов, 32, Баранник, 49, Сеницкий, 65- Агробизнес 1:0Гол: Островский, 90+3Матч Металлист-1925 – Кобра не состоялся из-за неявки гостей5 – Акименко (Ингулец)4 – Синица (Металлист-1925)4 – Кожанов (Волынь)4 – Кулиш (Днепр-1)3 – Козьбан (Волынь)