Раздел: Спорт
Первая лига: «Днепр-1» разбил «Волынь», прогресс «Колоса»
Сыграны матчи шестого тура чемпионата Украины по футболу среди клубов Первой лиги.
Центральный матч первого круга между «Днепром-1» и «Волынью» завершился неожиданным разгромом гостей. «Волынь» до приезда в «Днепр» в пяти матчах не пропустила ни одного гола, но на «Днепр-Арене» гости из Луцка уже в первом тайме прекратили борьбу за очки.
После неудачи «Волыни» «Колос» стал единственным клубом, не знающим поражений в текущем сезоне. В шестом туре клуб из Коваливки уверенно обыграл «Николаев» и прогрессировал на третью строку.
Результаты матчей шестого тура:
Ингулец – Горняк-Спорт 4:2
Голы: Акименко, 19, 25, 27, Поднебенный, 64 – Кравчук, 2, Сикорский, 35
СК Днепр-1 – Волынь 5:0
Голы: Чичиков, 32, И.Когут, 37, Башлай, 59, Назаренко, 70, Полевой, 88
Прикарпатье – Рух 1:0
Гол: Конкольняк, 4
Балканы – Звезда – 3:0
Голы: Саламаха, 5, Герасимец, 34, Паламар, 44
Колос – МФК Николаев 2:0
Голы: Нехтий, 17, Кизилатеш, 18
Авангард – ПФК Сумы 6:0
Голы: Емец, 12, Демченко, 22, Кириенко, 30, Скоблов, 32, Баранник, 49, Сеницкий, 65
Оболонь-Бровар - Агробизнес 1:0
Гол: Островский, 90+3
Матч Металлист-1925 – Кобра не состоялся из-за неявки гостей
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь
Лучшие бомбардиры:
5 – Акименко (Ингулец)
4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Козьбан (Волынь)
Центральный матч первого круга между «Днепром-1» и «Волынью» завершился неожиданным разгромом гостей. «Волынь» до приезда в «Днепр» в пяти матчах не пропустила ни одного гола, но на «Днепр-Арене» гости из Луцка уже в первом тайме прекратили борьбу за очки.
После неудачи «Волыни» «Колос» стал единственным клубом, не знающим поражений в текущем сезоне. В шестом туре клуб из Коваливки уверенно обыграл «Николаев» и прогрессировал на третью строку.
Результаты матчей шестого тура:
Ингулец – Горняк-Спорт 4:2
Голы: Акименко, 19, 25, 27, Поднебенный, 64 – Кравчук, 2, Сикорский, 35
СК Днепр-1 – Волынь 5:0
Голы: Чичиков, 32, И.Когут, 37, Башлай, 59, Назаренко, 70, Полевой, 88
Прикарпатье – Рух 1:0
Гол: Конкольняк, 4
Балканы – Звезда – 3:0
Голы: Саламаха, 5, Герасимец, 34, Паламар, 44
Колос – МФК Николаев 2:0
Голы: Нехтий, 17, Кизилатеш, 18
Авангард – ПФК Сумы 6:0
Голы: Емец, 12, Демченко, 22, Кириенко, 30, Скоблов, 32, Баранник, 49, Сеницкий, 65
Оболонь-Бровар - Агробизнес 1:0
Гол: Островский, 90+3
Матч Металлист-1925 – Кобра не состоялся из-за неявки гостей
Турнирная таблица:
Читайте также: Первая лига: «Днепр-1» и «Волынь» идут без потерь
Лучшие бомбардиры:
5 – Акименко (Ингулец)
4 – Синица (Металлист-1925)
4 – Кожанов (Волынь)
4 – Кулиш (Днепр-1)
3 – Козьбан (Волынь)
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