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Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи Лиги наций

Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи Лиги нацийГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко представил окончательный состав команды на предстоящие матчи Лиги наций.

Из 24 футболистов, вызванных на матчи против Чехии и Словакии, восемь представляют зарубежные чемпионаты, а остальные 16 выступают в украинской Премьер-лиге.

Дебютный вызов в главную команду страны получили защитник «Шахтера» Олег Данченко и хавбек «Александрии» Александр Цуриков, при активном участии которого команда Владимира Шарана после шести туров в чемпионате Украины сенсационно идет наравне с «Шахтером».

Стоит отметить, что Шевченко вызвал в сборную только двух нападающих – Романа Яремчука из «Гента» и Артема Беседина из «Динамо», еще не забивавшего в текущем сезоне Премьер-лиги.

Состав сборной Украины на матчи Лиги наций:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все- «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Евгений Хачериди (ПАОК), Евгений Макаренко («Андерлехт»).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Тарас Степаненко, Марлос (оба - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все- «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), Андрей
Цуриков («Александрия»).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо»).

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6 сентября сборная Украины на выезде сыграет против Чехии, а 9 сентября во Львове при пустых трибунах привет Словакию. Подготовку к матчам Лиги наций команда Андрея Шевченко начнет 3 сентября в Киеве.
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 Теги: сборная Украины, Шевченко, Лига наций УЕФА

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Сегодня, 22:20 » Автор: Иван Мартынов
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