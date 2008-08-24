Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи Лиги наций

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Из 24 футболистов, вызванных на матчи против Чехии и Словакии, восемь представляют зарубежные чемпионаты, а остальные 16 выступают в украинской Премьер-лиге.Дебютный вызов в главную команду страны получили защитник «Шахтера» Олег Данченко и хавбек «Александрии» Александр Цуриков, при активном участии которого команда Владимира Шарана после шести туров в чемпионате Украины сенсационно идет наравне с «Шахтером».Стоит отметить, что Шевченко вызвал в сборную только двух нападающих – Романа Яремчука из «Гента» и Артема Беседина из «Динамо», еще не забивавшего в текущем сезоне Премьер-лиги.: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Реал»).: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все - «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Евгений Хачериди (ПАОК), Евгений Макаренко («Андерлехт»).Евгений Коноплянка («Шальке»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Тарас Степаненко, Марлос (оба - «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Руслан Малиновский («Генк»), АндрейЦуриков («Александрия»).Роман Яремчук («Гент»), Артем Беседин («Динамо»).6 сентября сборная Украины на выезде сыграет против Чехии, а 9 сентября во Львове при пустых трибунах привет Словакию. Подготовку к матчам Лиги наций команда Андрея Шевченко начнет 3 сентября в Киеве.